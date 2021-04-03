بالصور.. أمانة الطائف تغلق معملًا مخالفًا لإنتاج الرقاق

منعت توزيع كميات كبيرة من المنتج المخالف للاشتراطات

في عمليةٍ استباقية، كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، عن ضبط أحد أكبر معامل إنتاج الرقاق يُديره مجموعة من العمالة الوافدة داخل سكنهم بأحد الأحياء شمال المحافظة.

وأوقفت البلدية توزيع كميات كبيرة من الرقاق المُخالف للاشتراطات الصحية للسوق، وتحديدًا لمطاعم معروفة تتعامل مع عمالة المعمل، ومن ثم بيعه للمستهلك الذي لا يعلم مصدره.

وتم اتخاذ اللازم حيال العمالة المُخالفة التي تُدير المعمل الذي تم إغلاقه.