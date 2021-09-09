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جدة.. القبض على مقيميْن ومخالف لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة سطو على محل تجاري

جميعهم من الجنسية الأفغانية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الأفغانية في العقد الثالث من العمر، قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية في أحد أحياء محافظة جدة، وسرقة مبالغ مالية قُدّرت بـ(30.000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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جدة.. القبض على مقيميْن ومخالف لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة سطو على محل تجاري
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الأفغانية في العقد الثالث من العمر، قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية في أحد أحياء محافظة جدة، وسرقة مبالغ مالية قُدّرت بـ(30.000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:31 AM

جدة.. القبض على مقيميْن ومخالف لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة سطو على محل تجاري

جميعهم من الجنسية الأفغانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
3
1,608

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الأفغانية في العقد الثالث من العمر، قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية في أحد أحياء محافظة جدة، وسرقة مبالغ مالية قُدّرت بـ(30.000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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