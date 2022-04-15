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"أطلقوا ألعابًا نارية".. شاهد مروحية شرطة تحبط حفلًا اخترق حظر كورونا

أقامه شباب وفتيات فوق سطح إحدى البنايات

طارت مروحية شرطة فوق سطح أحد البنايات السكنية؛ حيث كانت مجموعة من الشباب والفتيات يقيمون حفلًا بمدينة باليرمو الإيطالية، ويطلقون الألعاب النارية.

وحسب صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية، قام بعض الأهالي بإبلاغ الشرطة عن حفل يقيمه الشباب فوق سطح إحدى البنايات، يوم الأحد الماضي، مخالفين بذلك قواعد الحظر المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا، وفي الحال أرسلت الشرطة مروحية للتأكد من صحة البلاغ، وما إن شاهد الشباب المروحية حتى كثّفوا إطلاق الألعاب النارية، وراحوا يلتقطون الصور والفيديوهات.

وتضيف الصحيفة: أن الشرطة ألقت القبض على الشباب؛ حيث كشفت التحقيقات أنهم أرادوا الاحتفال بيوم الفصح؛ حيث أقاموا الحفل للغناء والرقص وتناول الشواء، فقررت الشرطة تغريمهم بتهمة مخالفة الحظر بتجمعهم، وأفرجت عنهم أمس الثلاثاء.

مدينة باليرمو الإيطالية الألعاب النارية فيروس كورونا الجديد

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"أطلقوا ألعابًا نارية".. شاهد مروحية شرطة تحبط حفلًا اخترق حظر كورونا
سبق

طارت مروحية شرطة فوق سطح أحد البنايات السكنية؛ حيث كانت مجموعة من الشباب والفتيات يقيمون حفلًا بمدينة باليرمو الإيطالية، ويطلقون الألعاب النارية.

وحسب صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية، قام بعض الأهالي بإبلاغ الشرطة عن حفل يقيمه الشباب فوق سطح إحدى البنايات، يوم الأحد الماضي، مخالفين بذلك قواعد الحظر المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا، وفي الحال أرسلت الشرطة مروحية للتأكد من صحة البلاغ، وما إن شاهد الشباب المروحية حتى كثّفوا إطلاق الألعاب النارية، وراحوا يلتقطون الصور والفيديوهات.

وتضيف الصحيفة: أن الشرطة ألقت القبض على الشباب؛ حيث كشفت التحقيقات أنهم أرادوا الاحتفال بيوم الفصح؛ حيث أقاموا الحفل للغناء والرقص وتناول الشواء، فقررت الشرطة تغريمهم بتهمة مخالفة الحظر بتجمعهم، وأفرجت عنهم أمس الثلاثاء.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
02:01 PM

"أطلقوا ألعابًا نارية".. شاهد مروحية شرطة تحبط حفلًا اخترق حظر كورونا

أقامه شباب وفتيات فوق سطح إحدى البنايات

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
10,617

طارت مروحية شرطة فوق سطح أحد البنايات السكنية؛ حيث كانت مجموعة من الشباب والفتيات يقيمون حفلًا بمدينة باليرمو الإيطالية، ويطلقون الألعاب النارية.

وحسب صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية، قام بعض الأهالي بإبلاغ الشرطة عن حفل يقيمه الشباب فوق سطح إحدى البنايات، يوم الأحد الماضي، مخالفين بذلك قواعد الحظر المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا، وفي الحال أرسلت الشرطة مروحية للتأكد من صحة البلاغ، وما إن شاهد الشباب المروحية حتى كثّفوا إطلاق الألعاب النارية، وراحوا يلتقطون الصور والفيديوهات.

وتضيف الصحيفة: أن الشرطة ألقت القبض على الشباب؛ حيث كشفت التحقيقات أنهم أرادوا الاحتفال بيوم الفصح؛ حيث أقاموا الحفل للغناء والرقص وتناول الشواء، فقررت الشرطة تغريمهم بتهمة مخالفة الحظر بتجمعهم، وأفرجت عنهم أمس الثلاثاء.

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