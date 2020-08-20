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واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بالنظام السوري

بينهم المذيعة لونا الشبل

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بالنظام السوري.

ووفقاً لـ"رويترز"، من بين هؤلاء الستة الإعلامية السورية لونا الشبل، وعضو مجلس الشعب السوري محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد.

وزارة الخزانة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بالنظام السوري
سبق

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بالنظام السوري.

ووفقاً لـ"رويترز"، من بين هؤلاء الستة الإعلامية السورية لونا الشبل، وعضو مجلس الشعب السوري محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
06:39 PM

واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بالنظام السوري

بينهم المذيعة لونا الشبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,721

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بالنظام السوري.

ووفقاً لـ"رويترز"، من بين هؤلاء الستة الإعلامية السورية لونا الشبل، وعضو مجلس الشعب السوري محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد.

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