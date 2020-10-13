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مركز المعلومات الصحية ينال عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي

خطوة تساهم في اتباع أفضل الممارسات ومواكبة المعايير العالمية

حصل المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الإلكترونية (ISfTeH).

وتعد هذه العضوية الأولى من نوعها المسجلة من المملكة، الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في الرفع من كفاءة الطب الاتصالي في المملكة عن طريق اتباع أفضل الممارسات ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

وذكر الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن حصول المركز الوطني للمعلومات الصحية على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الإلكترونية يسهم في رفع كفاءة الطب الاتصالي في المملكة والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، وتقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل أوسع وأفضل في المملكة وبجودة عالية وتكلفة فعّالة، حيث أثبت الطب الاتصالي فعاليته الإيجابية في تقديم الدعم والمساندة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية.

وقال "العازمي": القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بُعد في المملكة "الطب الاتصالي" تستمد نظاميتها من استراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس والمتضمنة تأكيد أهمية توفير نظم وتقنية معلوماتية في القطاعات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية التي تضمن قيام المركز بمهمة الربط بين الجهات الصحية في المملكة والإشراف عليها.

من جانبه، أفاد المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر ، أن الشبكة السعودية للطب الاتصالي يشرف على تشغيلها وصيانتها المركز لمواكبة الاستخدام المتسارع للتقنية الحديثة في مجال الرعاية الصحية في المملكة، وهي خدمة فعالة للتواصل بين الأطباء فيما بينهم باستخدام تقنية المعلومات وتقنية الاتصالات التي تساعد في التواصل مع المرضى وتوفير الراحة لهم، حيث يتم ربط مرافق الرعاية الصحية المتخصصة مع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في المناطق النائية بأنظمة الطب الاتصالي التي ستعزز تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة أعلى وتكلفة فعّالة بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو حجم المنشأة.

يُشار إلى أن الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الإلكترونية (ISfTeH) تعد من أهم الجمعيات المتخصصة في الطب الاتصالي، وتوفر خدمات عديدة لاستخراج شهادات خدمات الطب الاتصالي، وبرامج تدريب متخصصة، بالإضافة إلى أن الجمعية معترف بها من منظمة الصحة العالمية، حيث توفر خدماتها لأعضائها الموجودين في أكثر من 100 دولة.

المجلس الصحي السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز المعلومات الصحية ينال عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي
سبق

حصل المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الإلكترونية (ISfTeH).

وتعد هذه العضوية الأولى من نوعها المسجلة من المملكة، الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في الرفع من كفاءة الطب الاتصالي في المملكة عن طريق اتباع أفضل الممارسات ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

وذكر الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن حصول المركز الوطني للمعلومات الصحية على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الإلكترونية يسهم في رفع كفاءة الطب الاتصالي في المملكة والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، وتقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل أوسع وأفضل في المملكة وبجودة عالية وتكلفة فعّالة، حيث أثبت الطب الاتصالي فعاليته الإيجابية في تقديم الدعم والمساندة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية.

وقال "العازمي": القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بُعد في المملكة "الطب الاتصالي" تستمد نظاميتها من استراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس والمتضمنة تأكيد أهمية توفير نظم وتقنية معلوماتية في القطاعات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية التي تضمن قيام المركز بمهمة الربط بين الجهات الصحية في المملكة والإشراف عليها.

من جانبه، أفاد المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر ، أن الشبكة السعودية للطب الاتصالي يشرف على تشغيلها وصيانتها المركز لمواكبة الاستخدام المتسارع للتقنية الحديثة في مجال الرعاية الصحية في المملكة، وهي خدمة فعالة للتواصل بين الأطباء فيما بينهم باستخدام تقنية المعلومات وتقنية الاتصالات التي تساعد في التواصل مع المرضى وتوفير الراحة لهم، حيث يتم ربط مرافق الرعاية الصحية المتخصصة مع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في المناطق النائية بأنظمة الطب الاتصالي التي ستعزز تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة أعلى وتكلفة فعّالة بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو حجم المنشأة.

يُشار إلى أن الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الإلكترونية (ISfTeH) تعد من أهم الجمعيات المتخصصة في الطب الاتصالي، وتوفر خدمات عديدة لاستخراج شهادات خدمات الطب الاتصالي، وبرامج تدريب متخصصة، بالإضافة إلى أن الجمعية معترف بها من منظمة الصحة العالمية، حيث توفر خدماتها لأعضائها الموجودين في أكثر من 100 دولة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
04:48 PM

مركز المعلومات الصحية ينال عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي

خطوة تساهم في اتباع أفضل الممارسات ومواكبة المعايير العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصل المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الإلكترونية (ISfTeH).

وتعد هذه العضوية الأولى من نوعها المسجلة من المملكة، الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في الرفع من كفاءة الطب الاتصالي في المملكة عن طريق اتباع أفضل الممارسات ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

وذكر الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن حصول المركز الوطني للمعلومات الصحية على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الإلكترونية يسهم في رفع كفاءة الطب الاتصالي في المملكة والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، وتقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل أوسع وأفضل في المملكة وبجودة عالية وتكلفة فعّالة، حيث أثبت الطب الاتصالي فعاليته الإيجابية في تقديم الدعم والمساندة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية.

وقال "العازمي": القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بُعد في المملكة "الطب الاتصالي" تستمد نظاميتها من استراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس والمتضمنة تأكيد أهمية توفير نظم وتقنية معلوماتية في القطاعات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية التي تضمن قيام المركز بمهمة الربط بين الجهات الصحية في المملكة والإشراف عليها.

من جانبه، أفاد المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر ، أن الشبكة السعودية للطب الاتصالي يشرف على تشغيلها وصيانتها المركز لمواكبة الاستخدام المتسارع للتقنية الحديثة في مجال الرعاية الصحية في المملكة، وهي خدمة فعالة للتواصل بين الأطباء فيما بينهم باستخدام تقنية المعلومات وتقنية الاتصالات التي تساعد في التواصل مع المرضى وتوفير الراحة لهم، حيث يتم ربط مرافق الرعاية الصحية المتخصصة مع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في المناطق النائية بأنظمة الطب الاتصالي التي ستعزز تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة أعلى وتكلفة فعّالة بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو حجم المنشأة.

يُشار إلى أن الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الإلكترونية (ISfTeH) تعد من أهم الجمعيات المتخصصة في الطب الاتصالي، وتوفر خدمات عديدة لاستخراج شهادات خدمات الطب الاتصالي، وبرامج تدريب متخصصة، بالإضافة إلى أن الجمعية معترف بها من منظمة الصحة العالمية، حيث توفر خدماتها لأعضائها الموجودين في أكثر من 100 دولة.

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