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"تنمية" يبدأ صرف التعويضات لأصحاب العقارات الواقعة بنطاق مشروع "نيوم"

البرنامج أنجز أعمال الحصر في وقت قياسي قبل المدة المحددة بالجدول الزمني

أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" البدء بإجراءات صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم، وذلك في مراكز (شرما، قيال، الخريبة، العصيلة، الصورة، بئر فحيمان).

وفي التفاصيل، يأتي ذلك بعد إعلان البرنامج نهاية شهر شعبان الانتهاء من أعمال الحصر. وقد تم تنفيذ كل الأعمال الميدانية بدءًا من الحصر، وانتهاء بإعلان البدء بإجراءات صرف التعويضات في وقت قياسي، وقبل المدة المحددة في الجدول الزمني لخطة البرنامج؛ وذلك حرصًا على تعويض المستفيدين على دفعات متتالية في أسرع وقت.

وراعى البرنامج في تنفيذ جميع الأعمال الميدانية التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن - بمشيئة الله - أمن وسلامة وصحة المواطنين المستفيدين والعاملين في البرنامج.

وأكد البرنامج حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على الاهتمام بكل ما من شأنه تحقيق التنمية والرفاهية للمواطن. موضحًا أنه البرنامج سيقدم إعانات مالية إضافية لسكان مراكز المرحلة الأولى، إضافة إلى مجموعة من الحِزَم الاجتماعية والاقتصادية التي ستسهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين، وذلك وفق الخطط التنموية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وسيتم إعلانها في وقت لاحق.

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"تنمية" يبدأ صرف التعويضات لأصحاب العقارات الواقعة بنطاق مشروع "نيوم"
سبق

أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" البدء بإجراءات صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم، وذلك في مراكز (شرما، قيال، الخريبة، العصيلة، الصورة، بئر فحيمان).

وفي التفاصيل، يأتي ذلك بعد إعلان البرنامج نهاية شهر شعبان الانتهاء من أعمال الحصر. وقد تم تنفيذ كل الأعمال الميدانية بدءًا من الحصر، وانتهاء بإعلان البدء بإجراءات صرف التعويضات في وقت قياسي، وقبل المدة المحددة في الجدول الزمني لخطة البرنامج؛ وذلك حرصًا على تعويض المستفيدين على دفعات متتالية في أسرع وقت.

وراعى البرنامج في تنفيذ جميع الأعمال الميدانية التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن - بمشيئة الله - أمن وسلامة وصحة المواطنين المستفيدين والعاملين في البرنامج.

وأكد البرنامج حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على الاهتمام بكل ما من شأنه تحقيق التنمية والرفاهية للمواطن. موضحًا أنه البرنامج سيقدم إعانات مالية إضافية لسكان مراكز المرحلة الأولى، إضافة إلى مجموعة من الحِزَم الاجتماعية والاقتصادية التي ستسهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين، وذلك وفق الخطط التنموية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وسيتم إعلانها في وقت لاحق.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
10:30 PM

"تنمية" يبدأ صرف التعويضات لأصحاب العقارات الواقعة بنطاق مشروع "نيوم"

البرنامج أنجز أعمال الحصر في وقت قياسي قبل المدة المحددة بالجدول الزمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" البدء بإجراءات صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم، وذلك في مراكز (شرما، قيال، الخريبة، العصيلة، الصورة، بئر فحيمان).

وفي التفاصيل، يأتي ذلك بعد إعلان البرنامج نهاية شهر شعبان الانتهاء من أعمال الحصر. وقد تم تنفيذ كل الأعمال الميدانية بدءًا من الحصر، وانتهاء بإعلان البدء بإجراءات صرف التعويضات في وقت قياسي، وقبل المدة المحددة في الجدول الزمني لخطة البرنامج؛ وذلك حرصًا على تعويض المستفيدين على دفعات متتالية في أسرع وقت.

وراعى البرنامج في تنفيذ جميع الأعمال الميدانية التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن - بمشيئة الله - أمن وسلامة وصحة المواطنين المستفيدين والعاملين في البرنامج.

وأكد البرنامج حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على الاهتمام بكل ما من شأنه تحقيق التنمية والرفاهية للمواطن. موضحًا أنه البرنامج سيقدم إعانات مالية إضافية لسكان مراكز المرحلة الأولى، إضافة إلى مجموعة من الحِزَم الاجتماعية والاقتصادية التي ستسهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين، وذلك وفق الخطط التنموية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وسيتم إعلانها في وقت لاحق.

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