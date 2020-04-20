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ضبط مواطن بحوزته 5 أطنان من الحطب المحلي بـ"خليص"

بعد تداول مقطع عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة خليص من ضبط سيارة دينا تقدر حمولتها بحوالي خمسة أطنان محملة بالحطب المحلي، بمشاركة مراقبي البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وذلك بعد تداول مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن اعتدى على الأشجار بالتحطيب الجائر، وعلى الفور تم التحري عن الواقعة وتم القبض على المواطن المخالف لنظام المراعي والغابات.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص، المهندس أنس بن مقبول البلادي، أن قطع الأشجار يُعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي يُحظر الاحتطاب منها وقطعها.


وأشار إلى أنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص تمهيداً لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، على استمرار عمليات ملاحقة المخالفين من قبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية، وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية في منطقة مكة المكرمة.

وشدد على أهمية المساهمة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220.

محافظة خليص شرطة خليص وزارة البيئة والمياه والزراعة التحطيب الجائر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ضبط مواطن بحوزته 5 أطنان من الحطب المحلي بـ"خليص"
سبق

تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة خليص من ضبط سيارة دينا تقدر حمولتها بحوالي خمسة أطنان محملة بالحطب المحلي، بمشاركة مراقبي البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وذلك بعد تداول مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن اعتدى على الأشجار بالتحطيب الجائر، وعلى الفور تم التحري عن الواقعة وتم القبض على المواطن المخالف لنظام المراعي والغابات.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص، المهندس أنس بن مقبول البلادي، أن قطع الأشجار يُعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي يُحظر الاحتطاب منها وقطعها.


وأشار إلى أنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص تمهيداً لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، على استمرار عمليات ملاحقة المخالفين من قبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية، وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية في منطقة مكة المكرمة.

وشدد على أهمية المساهمة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:21 PM

ضبط مواطن بحوزته 5 أطنان من الحطب المحلي بـ"خليص"

بعد تداول مقطع عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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عبدالله الراجحي - جدة
5
9,341

تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة خليص من ضبط سيارة دينا تقدر حمولتها بحوالي خمسة أطنان محملة بالحطب المحلي، بمشاركة مراقبي البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وذلك بعد تداول مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن اعتدى على الأشجار بالتحطيب الجائر، وعلى الفور تم التحري عن الواقعة وتم القبض على المواطن المخالف لنظام المراعي والغابات.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص، المهندس أنس بن مقبول البلادي، أن قطع الأشجار يُعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي يُحظر الاحتطاب منها وقطعها.


وأشار إلى أنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص تمهيداً لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، على استمرار عمليات ملاحقة المخالفين من قبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية، وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية في منطقة مكة المكرمة.

وشدد على أهمية المساهمة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220.

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