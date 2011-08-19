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على مسؤولية سفير أفغاني.. "غني" حمل معه 169 مليون دولار من خزينة الدولة

عند فراره من أفغانستان

قال السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس أشرف غني، سرق عند فراره من أفغانستان 169 مليون دولار من خزينة الدولة، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ووصف هروب الرئيس "غني" بأنه "خيانة للدولة والأمة"، وأشار السفير إلى أنه يعترف بنائب رئيس الوزراء أمر الله صالح، كرئيس لأفغانستان.

وأكد السفير أنه سيتصل بالإنتربول، ويطلب اعتقال أشرف غني؛ من أجل إحالته إلى محكمة دولية.

من جانبه، قال شخريور نازرييف مدير المكتب المركزي الوطني للإنتربول في طاجيكستان، إنه لم يتلقّ مثل هذا الطلب بشأن اعتقال "غني".

في وقت سابق، قال نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، إنه وعلى عكس الرئيس الفارّ أشرف غني، بقي في البلاد، ووفقاً للدستور بات رئيس الدولة المؤقت.

الرئيسية/ أخبار العالم

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على مسؤولية سفير أفغاني.. "غني" حمل معه 169 مليون دولار من خزينة الدولة
سبق

قال السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس أشرف غني، سرق عند فراره من أفغانستان 169 مليون دولار من خزينة الدولة، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ووصف هروب الرئيس "غني" بأنه "خيانة للدولة والأمة"، وأشار السفير إلى أنه يعترف بنائب رئيس الوزراء أمر الله صالح، كرئيس لأفغانستان.

وأكد السفير أنه سيتصل بالإنتربول، ويطلب اعتقال أشرف غني؛ من أجل إحالته إلى محكمة دولية.

من جانبه، قال شخريور نازرييف مدير المكتب المركزي الوطني للإنتربول في طاجيكستان، إنه لم يتلقّ مثل هذا الطلب بشأن اعتقال "غني".

في وقت سابق، قال نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، إنه وعلى عكس الرئيس الفارّ أشرف غني، بقي في البلاد، ووفقاً للدستور بات رئيس الدولة المؤقت.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
06:36 PM

على مسؤولية سفير أفغاني.. "غني" حمل معه 169 مليون دولار من خزينة الدولة

عند فراره من أفغانستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس أشرف غني، سرق عند فراره من أفغانستان 169 مليون دولار من خزينة الدولة، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ووصف هروب الرئيس "غني" بأنه "خيانة للدولة والأمة"، وأشار السفير إلى أنه يعترف بنائب رئيس الوزراء أمر الله صالح، كرئيس لأفغانستان.

وأكد السفير أنه سيتصل بالإنتربول، ويطلب اعتقال أشرف غني؛ من أجل إحالته إلى محكمة دولية.

من جانبه، قال شخريور نازرييف مدير المكتب المركزي الوطني للإنتربول في طاجيكستان، إنه لم يتلقّ مثل هذا الطلب بشأن اعتقال "غني".

في وقت سابق، قال نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، إنه وعلى عكس الرئيس الفارّ أشرف غني، بقي في البلاد، ووفقاً للدستور بات رئيس الدولة المؤقت.

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