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القادسية يعسكر في الإمارات لمدة 5 أيام

قررت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل إقامة معسكر إعدادي للفريق الأول لكرة القدم في مدينة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام، وذلك بالاتفاق مع الجهاز الفني الجديد للقادسية.

وسيغادر الفريق القدساوي إلى الإمارات في التاسعة صباح غد الاثنين، وسيتخلل المعسكر مباراة ودية أمام فريق عجمان ستقام يوم الجمعة المقبل.

وحرصت الإدارة القدساوية على إقامة معسكر إعدادي خارجي؛ حتى يتمكن الجهاز الفني الجديد من التعرف على إمكانات اللاعبين بشكل عاجل والحكم على مستوياتهم؛ من أجل تحديد اللاعبين الذين سيعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادسية يعسكر في الإمارات لمدة 5 أيام
سبق

قررت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل إقامة معسكر إعدادي للفريق الأول لكرة القدم في مدينة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام، وذلك بالاتفاق مع الجهاز الفني الجديد للقادسية.

وسيغادر الفريق القدساوي إلى الإمارات في التاسعة صباح غد الاثنين، وسيتخلل المعسكر مباراة ودية أمام فريق عجمان ستقام يوم الجمعة المقبل.

وحرصت الإدارة القدساوية على إقامة معسكر إعدادي خارجي؛ حتى يتمكن الجهاز الفني الجديد من التعرف على إمكانات اللاعبين بشكل عاجل والحكم على مستوياتهم؛ من أجل تحديد اللاعبين الذين سيعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
05:09 PM

القادسية يعسكر في الإمارات لمدة 5 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل إقامة معسكر إعدادي للفريق الأول لكرة القدم في مدينة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام، وذلك بالاتفاق مع الجهاز الفني الجديد للقادسية.

وسيغادر الفريق القدساوي إلى الإمارات في التاسعة صباح غد الاثنين، وسيتخلل المعسكر مباراة ودية أمام فريق عجمان ستقام يوم الجمعة المقبل.

وحرصت الإدارة القدساوية على إقامة معسكر إعدادي خارجي؛ حتى يتمكن الجهاز الفني الجديد من التعرف على إمكانات اللاعبين بشكل عاجل والحكم على مستوياتهم؛ من أجل تحديد اللاعبين الذين سيعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة.

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