استشاري أمراض قلب: 5 ممارسات بسيطة تحيّد 90٪ من الأضرار

أكد أن الالتزام بها يساهم في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا

كشف ‏ استشاري أمراض القلب، الدكتور فواز التركي، عن خمس ممارسات يومية بسيطة تخفف 90% من المخاطر على القلب وتحمي من الإصابة بفيروس كورونا وغيرها من الأمراض.

وقال "التركي"، في حديثه لبرنامج صباح العربية: يجب تجنب مخاطر التدخين والسمنة ومحاولة التحييد من أضرارها من خلال الالتزام بخمسة أمور يوميًا والتي تتمثل في "المشي الجيد والسريع لمدة نصف ساعة يوميًا، تناول ملعقة إلى ملعقتين من زيت الزيتون على السلطات ، ‏النوم جيدًا، تخفيف التوتر والقلق بممارسة هوايات، تناول كمية بسيطة من المكسرات النيئة غير المملحة، وسمك السلمون والتونة مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

وأضاف: تؤكد الأبحاث أن الالتزام بالأمور السابقة يُحيّد 90٪ من الأضرار على صحة القلب والجسم.

وأردف: الالتزام بهذه الممارسات الصحية الخمسة تساهم في حماية نفسك بنسبة أكثر من 90٪ من وباء فيروس كورونا؛ فالنظام الصحي يقي من هذا الفيروس ومن كل الأمراض.