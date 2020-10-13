قال: متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء 2/ 26/ 1442هـ -بإذن الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان خاصة المرتفعات واليمن.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية وبين المدينة وحائل والقصيم وتبوك والشمالية وجنوب جدة وساحل جازان وشماله؛ إلا أن يصرفها الله.
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء 2/ 26/ 1442هـ -بإذن الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان خاصة المرتفعات واليمن.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية وبين المدينة وحائل والقصيم وتبوك والشمالية وجنوب جدة وساحل جازان وشماله؛ إلا أن يصرفها الله.
13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
09:05 AM
الحصيني يكشف توقعاته لأجواء الثلاثاء: أمطار ورياح
قال: متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء 2/ 26/ 1442هـ -بإذن الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان خاصة المرتفعات واليمن.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية وبين المدينة وحائل والقصيم وتبوك والشمالية وجنوب جدة وساحل جازان وشماله؛ إلا أن يصرفها الله.