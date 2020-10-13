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الحصيني يكشف توقعاته لأجواء الثلاثاء: أمطار ورياح

قال: متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء 2/ 26/ 1442هـ -بإذن الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان خاصة المرتفعات واليمن.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية وبين المدينة وحائل والقصيم وتبوك والشمالية وجنوب جدة وساحل جازان وشماله؛ إلا أن يصرفها الله.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني يكشف توقعاته لأجواء الثلاثاء: أمطار ورياح
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء 2/ 26/ 1442هـ -بإذن الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان خاصة المرتفعات واليمن.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية وبين المدينة وحائل والقصيم وتبوك والشمالية وجنوب جدة وساحل جازان وشماله؛ إلا أن يصرفها الله.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
09:05 AM

الحصيني يكشف توقعاته لأجواء الثلاثاء: أمطار ورياح

قال: متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء 2/ 26/ 1442هـ -بإذن الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان خاصة المرتفعات واليمن.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية وبين المدينة وحائل والقصيم وتبوك والشمالية وجنوب جدة وساحل جازان وشماله؛ إلا أن يصرفها الله.

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