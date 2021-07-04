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"سكني" يوقّع اتفاقية تعاون مع "معادن" لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول

أعلن برنامج "سكني" عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة التعدين العربية السعودية "معـادن"، بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الشركة من مستحقي الدعم السكني، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وشهدت الاتفاقية حضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث تم توقيعها من قبل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، والرئيس التنفيذي لمعـادن المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود إدارة الإسكان المؤسسي لتقديم تسهيلات تملك المسكن الأول لمنسوبي الجهات الحكومية والخاصة وفق رغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها "سكني".
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمعـادن المهندس عبدالعزيز الحربي أن الاتفاقية تعكس جهود معـادن واستمراريتها في عقد شراكات مثمرة مع مختلف الجهات والشركات المعنية في المملكة، بهدف خدمة موظفيها وتيسير تملكهم للمسكن المناسب بما يتماشى مع طموحات القيادة الرشيدة لتحقيق الرفاه المعيشي لجميع المواطنين، وتشكل الحزمة المتنوعة من الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها برنامج "سكني" خطوة مهمة لتوفير بيئة محفزة وحيوية للأسر السعودية قائمة على النماء والازدهار.
وبين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، أن الاتفاقية تأتي تقديراً للجهود المبذولة من منسوبي الشركة لتعزيز إسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن الاتفاقية تأتي امتداداً لأكثر 32 اتفاقية سابقة تم توقيعها مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن تسهيل تقديم الخدمات والحلول السكنية لمنسوبي شركة "معـادن"، وإقامة معارض مؤقتة داخل مقار الشركة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية والعقارية.
يُذكر أن برنامج "سكني" يستعرض عبر موقعه وتطبيقه 101 مشروع سكني تحت الإنشاء تُوفّر 144 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن ومناطق المملكة، وأكثر من 180 ألف أرض سكنية ضمن 223 مخططًا، كما يقدم البرنامج العديد من الخدمات التي تتضمن "التصاميم الهندسية"، إصدار رخص البناء إلكترونياً، إصدار شهادات التصرفات العقارية، وخدمة المستشار العقاري وغيرها من الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يوقّع اتفاقية تعاون مع "معادن" لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها
سبق

أعلن برنامج "سكني" عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة التعدين العربية السعودية "معـادن"، بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الشركة من مستحقي الدعم السكني، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وشهدت الاتفاقية حضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث تم توقيعها من قبل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، والرئيس التنفيذي لمعـادن المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود إدارة الإسكان المؤسسي لتقديم تسهيلات تملك المسكن الأول لمنسوبي الجهات الحكومية والخاصة وفق رغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها "سكني".
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمعـادن المهندس عبدالعزيز الحربي أن الاتفاقية تعكس جهود معـادن واستمراريتها في عقد شراكات مثمرة مع مختلف الجهات والشركات المعنية في المملكة، بهدف خدمة موظفيها وتيسير تملكهم للمسكن المناسب بما يتماشى مع طموحات القيادة الرشيدة لتحقيق الرفاه المعيشي لجميع المواطنين، وتشكل الحزمة المتنوعة من الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها برنامج "سكني" خطوة مهمة لتوفير بيئة محفزة وحيوية للأسر السعودية قائمة على النماء والازدهار.
وبين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، أن الاتفاقية تأتي تقديراً للجهود المبذولة من منسوبي الشركة لتعزيز إسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن الاتفاقية تأتي امتداداً لأكثر 32 اتفاقية سابقة تم توقيعها مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن تسهيل تقديم الخدمات والحلول السكنية لمنسوبي شركة "معـادن"، وإقامة معارض مؤقتة داخل مقار الشركة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية والعقارية.
يُذكر أن برنامج "سكني" يستعرض عبر موقعه وتطبيقه 101 مشروع سكني تحت الإنشاء تُوفّر 144 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن ومناطق المملكة، وأكثر من 180 ألف أرض سكنية ضمن 223 مخططًا، كما يقدم البرنامج العديد من الخدمات التي تتضمن "التصاميم الهندسية"، إصدار رخص البناء إلكترونياً، إصدار شهادات التصرفات العقارية، وخدمة المستشار العقاري وغيرها من الخدمات.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
02:25 PM

"سكني" يوقّع اتفاقية تعاون مع "معادن" لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة التعدين العربية السعودية "معـادن"، بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الشركة من مستحقي الدعم السكني، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وشهدت الاتفاقية حضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث تم توقيعها من قبل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، والرئيس التنفيذي لمعـادن المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود إدارة الإسكان المؤسسي لتقديم تسهيلات تملك المسكن الأول لمنسوبي الجهات الحكومية والخاصة وفق رغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها "سكني".
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمعـادن المهندس عبدالعزيز الحربي أن الاتفاقية تعكس جهود معـادن واستمراريتها في عقد شراكات مثمرة مع مختلف الجهات والشركات المعنية في المملكة، بهدف خدمة موظفيها وتيسير تملكهم للمسكن المناسب بما يتماشى مع طموحات القيادة الرشيدة لتحقيق الرفاه المعيشي لجميع المواطنين، وتشكل الحزمة المتنوعة من الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها برنامج "سكني" خطوة مهمة لتوفير بيئة محفزة وحيوية للأسر السعودية قائمة على النماء والازدهار.
وبين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، أن الاتفاقية تأتي تقديراً للجهود المبذولة من منسوبي الشركة لتعزيز إسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن الاتفاقية تأتي امتداداً لأكثر 32 اتفاقية سابقة تم توقيعها مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن تسهيل تقديم الخدمات والحلول السكنية لمنسوبي شركة "معـادن"، وإقامة معارض مؤقتة داخل مقار الشركة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية والعقارية.
يُذكر أن برنامج "سكني" يستعرض عبر موقعه وتطبيقه 101 مشروع سكني تحت الإنشاء تُوفّر 144 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن ومناطق المملكة، وأكثر من 180 ألف أرض سكنية ضمن 223 مخططًا، كما يقدم البرنامج العديد من الخدمات التي تتضمن "التصاميم الهندسية"، إصدار رخص البناء إلكترونياً، إصدار شهادات التصرفات العقارية، وخدمة المستشار العقاري وغيرها من الخدمات.

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