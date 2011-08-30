"الدعجاني" مشرفاً عاماً على "مجمع إرادة والصحة النفسية" بجدة

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، قراراً بتكليف الدكتور سعيد بن عبدالعزيز الدعجاني مشرفاً عاماً على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة اعتباراً من 08 /01/ 1442هـ.

ويعتبر "الدعجاني" من الكفاءات المميزة والكوادر الشابة والطموحة التي تقلد من خلالها الكثير من المناصب في السنوات الأخيرة.

من جهته أعرب "الدعجاني" عن شكره وتقديره على تلك الثقة، مؤكدًا أنها مسؤولية كبيرة لخدمة المواطنين والمجتمع، مثمناً الدور الكبير الذي تقدمه وزارة الصحة لخدمة أبنائها.