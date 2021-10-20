"الخطوط السعودية" توفر مقاعد وتعفي الركاب الراغبين في مغادرة لبنان من القيود

لإعادتهم لأرض الوطن

أعلنت ‫الخطوط السعودية عن توفير مقاعد للراغبين في مغادرة ‫لبنان، وإعفائهم من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز، تغيير خط السير، الاسترداد، التخلف عن السفر)؛ تقديراً لظروفهم، وحرصاً على سلامة وصولهم إلى الوطن الحبيب.