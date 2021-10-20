"الخطوط السعودية" توفر مقاعد وتعفي الركاب الراغبين في مغادرة لبنان من القيود

أعلنت الخطوط السعودية عن توفير مقاعد للراغبين في مغادرة لبنان، وإعفائهم من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز، تغيير خط السير، الاسترداد، التخلف عن السفر)؛ تقديراً لظروفهم، وحرصاً على سلامة وصولهم إلى الوطن الحبيب.
أعلنت الخطوط السعودية عن توفير مقاعد للراغبين في مغادرة لبنان، وإعفائهم من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز، تغيير خط السير، الاسترداد، التخلف عن السفر)؛ تقديراً لظروفهم، وحرصاً على سلامة وصولهم إلى الوطن الحبيب.
الخطوط السعودية لبنان
أعلنت الخطوط السعودية عن توفير مقاعد للراغبين في مغادرة لبنان، وإعفائهم من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز، تغيير خط السير، الاسترداد، التخلف عن السفر)؛ تقديراً لظروفهم، وحرصاً على سلامة وصولهم إلى الوطن الحبيب.
أعلنت الخطوط السعودية عن توفير مقاعد للراغبين في مغادرة لبنان، وإعفائهم من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز، تغيير خط السير، الاسترداد، التخلف عن السفر)؛ تقديراً لظروفهم، وحرصاً على سلامة وصولهم إلى الوطن الحبيب.