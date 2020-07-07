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"ترامب" أبلغ الكونجرس بانسحاب أمريكا رسميًا من "الصحة العالمية"

"مينينديز" اعتبر أن القرار لن يحمي مصالح واشنطن

أفاد السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، اليوم (الثلاثاء)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية.

وقال "مينينديز" في تغريدة عبر "تويتر": "تلقى الكونجرس إخطارًا بأن رئيس الولايات المتحدة، سحب رسميًا البلاد من منظمة الصحة العالمية في ظل الجائحة".


وأضاف: "هذا لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين، إنه –القرار- يترك الأمريكيين مرضى وأمريكا وحيدة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" أبلغ الكونجرس بانسحاب أمريكا رسميًا من "الصحة العالمية"
سبق

أفاد السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، اليوم (الثلاثاء)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية.

وقال "مينينديز" في تغريدة عبر "تويتر": "تلقى الكونجرس إخطارًا بأن رئيس الولايات المتحدة، سحب رسميًا البلاد من منظمة الصحة العالمية في ظل الجائحة".


وأضاف: "هذا لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين، إنه –القرار- يترك الأمريكيين مرضى وأمريكا وحيدة".

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
10:41 PM

"ترامب" أبلغ الكونجرس بانسحاب أمريكا رسميًا من "الصحة العالمية"

"مينينديز" اعتبر أن القرار لن يحمي مصالح واشنطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,336

أفاد السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، اليوم (الثلاثاء)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية.

وقال "مينينديز" في تغريدة عبر "تويتر": "تلقى الكونجرس إخطارًا بأن رئيس الولايات المتحدة، سحب رسميًا البلاد من منظمة الصحة العالمية في ظل الجائحة".


وأضاف: "هذا لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين، إنه –القرار- يترك الأمريكيين مرضى وأمريكا وحيدة".

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