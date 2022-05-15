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"جامعة شقراء" توافق على خطة الأنشطة والتقويم الأكاديمي وهيكلة الجامعة

خلال اجتماع مجلسها التاسع عبر الاتصال المرئي

ترأس مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ظهر اليوم الخميس، الاجتماع التاسع لمجلس الجامعة للعام الجامعي ١٤٤١ هـ عن طريق الاتصال المرئي من خلال Cisco Webex بحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.

وفي مستهل الاجتماع، رفع مدير الجامعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله- على ما يولونه من جهد واهتمام في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، كما قدم الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على ما يقدمه من دعم ومساندة للجامعة.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات، واتخذ حيالها بعض القرارات ومن ضمنها: الموافقة على مقترح خطة الأنشطة الطلابية بالجامعة للعام ١٤٤٢-١٤٤٣، والموافقة على مقترح التقويم الأكاديمي للعام الجامعي ١٤٤٢هـ للجامعة، والموافقة على مقترح تعديل الهيكل التنظيمي للجامعة، والموافقة على ضم عددٍ من الأعضاء لمجالس الكليات، وإحاطة المجلس بتعيين عددٍ من المحاضرين على درجة "أستاذ مساعد" بعد حصولهم على درجة الدكتوراه، وإحاطة المجلس ابتعاث وتمديد ابتعاث عددٍ من منسوبي الجامعة، والموافقة على خطة القبول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ.

جامعة شقراء

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"جامعة شقراء" توافق على خطة الأنشطة والتقويم الأكاديمي وهيكلة الجامعة
سبق

ترأس مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ظهر اليوم الخميس، الاجتماع التاسع لمجلس الجامعة للعام الجامعي ١٤٤١ هـ عن طريق الاتصال المرئي من خلال Cisco Webex بحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.

وفي مستهل الاجتماع، رفع مدير الجامعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله- على ما يولونه من جهد واهتمام في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، كما قدم الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على ما يقدمه من دعم ومساندة للجامعة.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات، واتخذ حيالها بعض القرارات ومن ضمنها: الموافقة على مقترح خطة الأنشطة الطلابية بالجامعة للعام ١٤٤٢-١٤٤٣، والموافقة على مقترح التقويم الأكاديمي للعام الجامعي ١٤٤٢هـ للجامعة، والموافقة على مقترح تعديل الهيكل التنظيمي للجامعة، والموافقة على ضم عددٍ من الأعضاء لمجالس الكليات، وإحاطة المجلس بتعيين عددٍ من المحاضرين على درجة "أستاذ مساعد" بعد حصولهم على درجة الدكتوراه، وإحاطة المجلس ابتعاث وتمديد ابتعاث عددٍ من منسوبي الجامعة، والموافقة على خطة القبول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:49 PM

"جامعة شقراء" توافق على خطة الأنشطة والتقويم الأكاديمي وهيكلة الجامعة

خلال اجتماع مجلسها التاسع عبر الاتصال المرئي

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فلاح الجوفان - شقراء
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ترأس مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ظهر اليوم الخميس، الاجتماع التاسع لمجلس الجامعة للعام الجامعي ١٤٤١ هـ عن طريق الاتصال المرئي من خلال Cisco Webex بحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.

وفي مستهل الاجتماع، رفع مدير الجامعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله- على ما يولونه من جهد واهتمام في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، كما قدم الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على ما يقدمه من دعم ومساندة للجامعة.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات، واتخذ حيالها بعض القرارات ومن ضمنها: الموافقة على مقترح خطة الأنشطة الطلابية بالجامعة للعام ١٤٤٢-١٤٤٣، والموافقة على مقترح التقويم الأكاديمي للعام الجامعي ١٤٤٢هـ للجامعة، والموافقة على مقترح تعديل الهيكل التنظيمي للجامعة، والموافقة على ضم عددٍ من الأعضاء لمجالس الكليات، وإحاطة المجلس بتعيين عددٍ من المحاضرين على درجة "أستاذ مساعد" بعد حصولهم على درجة الدكتوراه، وإحاطة المجلس ابتعاث وتمديد ابتعاث عددٍ من منسوبي الجامعة، والموافقة على خطة القبول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ.

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