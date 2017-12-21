"صحة حائل" تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة لرصد السلوك والمخالفات

نفذت 65 جولة لمكافحة العدوى و15 للحماية من الإشعاع

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة الصحة العامة؛ أكثر من ثلاثة آلاف جولة لرصد السلوك والمخالفات، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقد نفذت إدارة الصحة العامة 3453 جولة لرصد المخالفات، و65 جولة لمكافحة العدوى، و28 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية، و15 جولة للحماية من الإشعاع، و14 جولة لصحة البيئة، و10 جولات للصحة المدرسية، و4 جولات على المنافذ.

كما تلقت إدارة الصحة العامة 15 بلاغًا لتسمم كيميائي، وبلاغين لتسمم غذائي.

يذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.