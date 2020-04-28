أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 64 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 1310 حالات حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.
البحرين تعلن تعافي 64 حالة من فيروس كورونا المستجد
وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1310 حالة
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 64 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 1310 حالات حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.البحرين فيروس كورونا الجديد
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البحرين تعلن تعافي 64 حالة من فيروس كورونا المستجدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-28
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
08:48 PM
البحرين تعلن تعافي 64 حالة من فيروس كورونا المستجد
وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1310 حالة
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 64 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 1310 حالات حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.
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