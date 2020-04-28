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البحرين تعلن تعافي 64 حالة من فيروس كورونا المستجد

وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1310 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 64 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 1310 حالات حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين تعلن تعافي 64 حالة من فيروس كورونا المستجد
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 64 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 1310 حالات حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
08:48 PM

البحرين تعلن تعافي 64 حالة من فيروس كورونا المستجد

وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1310 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 64 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 1310 حالات حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.

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