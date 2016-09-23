"الجرباء" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

داعيًا الله أن يصرف عن المملكة وباء كورونا

رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه -.

وسأل "الجرباء" الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يصرف عنها وباء كورونا.