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"البلدية النسائية" تغلق أنشطة تجارية مخالفة وتضبط مواد منتهية الصلاحية بالطائف

خلال جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "البلدية النسائية" بعض الأنشطة النسائية التجارية المخالفة، وذلك من خلال جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم من خلال الجولة، ضبط مواد منتهية الصلاحية، كذلك تدني مستوى النظافة بتلك الأنشطة التجارية.

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"البلدية النسائية" تغلق أنشطة تجارية مخالفة وتضبط مواد منتهية الصلاحية بالطائف
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "البلدية النسائية" بعض الأنشطة النسائية التجارية المخالفة، وذلك من خلال جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم من خلال الجولة، ضبط مواد منتهية الصلاحية، كذلك تدني مستوى النظافة بتلك الأنشطة التجارية.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:44 AM

"البلدية النسائية" تغلق أنشطة تجارية مخالفة وتضبط مواد منتهية الصلاحية بالطائف

خلال جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

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فهد العتيبي - الطائف
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1,061

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "البلدية النسائية" بعض الأنشطة النسائية التجارية المخالفة، وذلك من خلال جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم من خلال الجولة، ضبط مواد منتهية الصلاحية، كذلك تدني مستوى النظافة بتلك الأنشطة التجارية.

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