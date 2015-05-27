"الفيصل" يهنئ الفائزين بجائزة مكة للتميز ويكرّم "سبق"

قال: أتحدى من يستطيع مجاراة الإنسان السعودي في مسيرة التقدم

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، صحيفة "سبق"، الراعي الإعلامي لجائزة مكة للتميز وملتقى مكة الثقافي، عقب إعلان الفائزين بالجائزة وتسلم درع التكريم منه نيابة عن رئيس التحرير، الزميل عبدالله الراجحي مدير التحرير بالمنطقة الغربية.

وقد هنأ الأمير خالد الفيصل الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها "12" عن أعمال عام 1441 هـ، كما هنأ الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، معلنًا عن استمرار موضوع الملتقى في دورته المقبلة.

وقال الأمير خالد الفيصل خلال حفل إعلان الفائزين: أتقدم بالشكر والتقدير والتهنئة لمن شارك وحضر وفاز، ومما يسعدني التطور والاتقان الذي تشهده الجائزتين، متمنيا مزيدا من التقدم والتميز للجميع.

وفي ردّ على سؤال لإحدى وسائل الإعلام عن تطور وتفاعل الإنسان السعودي مع التقنية، قال: "أنا أتحدى من يستطيع مجاراة الإنسان السعودي في مسيرة التقدم والتطور، بل أراهن على ذلك".

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن اختيار القدوة موضوعاً لملتقى مكة الثقافي أسهم بشكل كبير في إبراز هذا المشروع الثقافي الأمر الذي انعكس على تزايد أعداد المشاركات والمبادرات، مشيرا إلى أنه على الجانب الأخر فإن جائزة مكة للتميز أحدثت حراكا ثقافيا وإداريا في منطقة مكة المكرمة وهذا هو الهدف منها للوصول للطموحات والآمال.

وهنأ أمير منطقة مكة الفائزين التسعة في أفرع جائزة مكة للتميز، حيث فازت وزارة الحج والعمرة في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة نظير جهود الوزارة أثناء جائحة فيروس كورونا، وما اتخذته من خطوات لاستحداث الأنظمة التقنية المبتكرة التي من شأنها تطوير وتسهيل خدمة ضيوف الرحمن، من أهمها: مشروع بطاقة الحج الذكية، ومساهمتها الفعّالة في تنظيم وتسهيل العديد من الخدمات في ظل الإجراءات الاحترازية أثناء الجائحة،.

أما بخصوص فرع التميز الإداري؛ فقد فازت وزارة الصحة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي.

وفازت بفرع التميز الاقتصادي شركة أكوا باور، نظير مشروعها الرائد في شركة رابغ الثالثة لتحلية المياه والإنتاج المستقل بتقنية التناضح العكسي بطاقة تصديرية تقدر بـ600 ألف متر مكعب في اليوم؛ لتصبح إحدى أكبر محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم يتم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية

وفازت أكاديمية الشعر العربي بجائزة التميز في فرع التميز الثقافي نظير جهودها المتخصصة في تنمية الشعر العربي ودعم دراساته التاريخية والمعاصرة ونشرها، وتأهيل أصحاب المواهب الشعرية والنقدية وتطوير قدراتهم، ودعم الشعراء والنقاد وتشجيعهم وتكريم البارزين والمتميزين منهم، وعقد المؤتمرات والمنتديات والندوات والمحاضرات المتخصصة، أما

وبخصوص فرع التميز الاجتماعي؛ فازت به جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة نظير جهود الجمعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتعاونهم التام مع الأجهزة المعنية؛ من خلال تجنيد ألفي متطوع يجوبون الأحياء لتفقد المتضررين وتقديم المساعدات، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات لتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع الأزمة من ناحية اجتماعية وصحية وتأهيلهم بما يتوافق مع الحجر المنزلي.

أما فرع التميز العمراني، فكان الفوز فيه من نصيب مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة، نظير مكونات المشروع الذي يقع بحمى المشاعر المقدسة على مساحة مليون وخمسمائة ألف متر مربع، لاستخدامه من قبل الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة أثناء موسم الحج والاستفادة من مواقعهم السابقة بالمشاعر لرفع الطاقة الاستيعابية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث روعي في تصميمه المرونة التي تمكن الجهات من العمل بيسر وسهولة والتواصل بين الجهات.

وفازت في فرع التميز البيئي، محطة توليد جنوب جدة بالشركة السعودية للكهرباء نظير مخرجات مبادرة استزراع الشٌعَب المرجانية والبيئة البحرية وذلك باستزراع أكثر من (500) وحدة من الشعب المرجانية، لحماية الحياة البحرية والمحافظة على البيئة لضمان نمو وتكاثر الشعب المرجانية ونمو الأسماك وتعزيز البيئة البحرية والأمن الغذائي للصيادين والتقليل من التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية.

كما فازت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بجائزة فرع التميز العلمي والتقني نظير مشاركة الهيئة بفاعلية خلال جائحة فيروس كورونا بتوفير الدعم والمساندة الرقمية للجهات المعنية بإدارة الأزمة، والتي تجسدت في تطوير وإطلاق تطبيقيْ "توكلنا وتباعد" اللّذَيْنِ أسهما بشكل محوري في مساعدة الجهات ذات العلاقة بالأزمة باستجابة سريعة وفي وقت قياسي وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين.

أما فرع التميز الإنساني، ففاز به كل من المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي نظير جهوده العام الماضي في نقل الأحداث التي صاحبت جائحة فيروس كورونا؛ من خلال تقديم الموجز الصحفي اليومي لوزارة الصحة وإبراز جهود المملكة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة ونقل الصورة كاملة، ومتابعة توعية المجتمع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية سواء بالمؤتمرات الصحفية أو عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ مما صاحب ذلك تفاعل مجتمعي أثمر في تميز المملكة في التعامل مع الجائحة، واللواء متقاعد عيد بن سعد العتيبي؛ نظير عمله عندما كان مديراً لشرطة منطقة مكة المكرمة ومشاركته في الإجراءات الأمنية لتحقيق الأمن والسلامة بالمنطقة وخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة في المواسم الماضية بشكل عام وموسم العام الماضي الاستثنائي بشكل خاص

وحصلت على الجائزة، منذ نشأتها أكثر، من 85 جهة حكومية وأهليةً وفرداً، وحرصت الجائزة على تطوير رؤية وأهداف الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، بتحديث معايير التحكيم لكل فرع بما يحقق الهدف المنشود.

وتهدف الجائزة إلى تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن، وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة، والتنافس الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج، وحملت الجائزة ومنذ انطلاقتها على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز، سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيًا، وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.

وعلى صعيد متصل، هنّأ الأمير خالد الفيصل الفائزين بملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، في أفرعها الثلاثة، إذ فاز بفرع جائزة الإبداع للمبادرات المؤسسية كل من مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار لجامعة الملك عبدالعزيز، مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني لجامعة جدة، مبادرة تحدي أفكار وحلول للحج والعمرة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وفي فرع جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات، فازت "مبادرة برنامج راصد الأمني بمحافظة الطائف، مبادرة يُسر لمحافظة أضم، مبادرة مجتمع واحد أمن واحد لمحافظة جدة".

وفاز بجوائز الإبداع لمبادرات الأفراد "مبادرة الإشارة الهولوجراميه للمواطنة زهراء محمد المرحبي، مبادرة تصميم حُلي ذوي الاحتياجات الخاصة الذكية للمواطنة عهود محمد سحاحيري، مبادرة القناة الرقمية سعودية للمواطنة زكية سهل اللحياني.

وفي النهاية، كرم الأمير خالد الفيصل الرعاة والداعمين.