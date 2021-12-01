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من "ألفا" لـ "أوميكرون".. "كورونا" يربك العالم بـ 5 سلالات في أقل من عام

بريطانيا ثم جنوب إفريقيا وبعدها البرازيل وقبل الأخيرة كان عنوانها "الهند"

تعرف السلالات والمتحورات بأنها نسخة من الفيروس تضم مجموعة من الطفرات، أي التغيرات في مادته الوراثية، وظهور نسخ متحورة من الفيروس أمر طبيعي، بسبب أن الفيروس يتحور بمرور الوقت لضمان بقائه.

وسجل "فيروس كورونا" خمس سلالات جاءت أولاها سلالة ألفا وتعرف باسم السلالة البريطانية، وكشفت أولى عينة منها في المملكة المتحدة، في شهر سبتمبر من عام 2021، وجاءت السلالة الثانية بسم سلالة بيتا، وتعرف بالسلالة الجنوب إفريقية.

وترجع أولى العينات إلى جنوب إفريقيا في شهر مايو من عام 2020، كما سجلت البرازيل سلالة غاما وهي السلالة الثالثة، وكشفت العينة الأولى منها في البرازيل، بشهر نوفمبر عام 2020، كما سجلت الهند سلالة جديدة في شهر أكتوبر في عام 2020 وسميت بـ "سلالة دلتا".

وبعد السلالات الأربع، ظهرت سلالة جديدة تعرف بـ"أوميكرون" وسجلت أول إصابة من هذه السلاسة في جنوب إفريقيا، حسب منظمة الصحة العالمية، في يوم 24 نوفمبر، إلا أن اكتشافها لأول مرة يعود إلى التاسع من الشهر نفسه عندما ظهرت العينة في بوتسوانا.

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الصحة، صرح اليوم بأنه إشارةً إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في عددٍ من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تمّ رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا، وتمّ إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من "ألفا" لـ "أوميكرون".. "كورونا" يربك العالم بـ 5 سلالات في أقل من عام
سبق

تعرف السلالات والمتحورات بأنها نسخة من الفيروس تضم مجموعة من الطفرات، أي التغيرات في مادته الوراثية، وظهور نسخ متحورة من الفيروس أمر طبيعي، بسبب أن الفيروس يتحور بمرور الوقت لضمان بقائه.

وسجل "فيروس كورونا" خمس سلالات جاءت أولاها سلالة ألفا وتعرف باسم السلالة البريطانية، وكشفت أولى عينة منها في المملكة المتحدة، في شهر سبتمبر من عام 2021، وجاءت السلالة الثانية بسم سلالة بيتا، وتعرف بالسلالة الجنوب إفريقية.

وترجع أولى العينات إلى جنوب إفريقيا في شهر مايو من عام 2020، كما سجلت البرازيل سلالة غاما وهي السلالة الثالثة، وكشفت العينة الأولى منها في البرازيل، بشهر نوفمبر عام 2020، كما سجلت الهند سلالة جديدة في شهر أكتوبر في عام 2020 وسميت بـ "سلالة دلتا".

وبعد السلالات الأربع، ظهرت سلالة جديدة تعرف بـ"أوميكرون" وسجلت أول إصابة من هذه السلاسة في جنوب إفريقيا، حسب منظمة الصحة العالمية، في يوم 24 نوفمبر، إلا أن اكتشافها لأول مرة يعود إلى التاسع من الشهر نفسه عندما ظهرت العينة في بوتسوانا.

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الصحة، صرح اليوم بأنه إشارةً إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في عددٍ من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تمّ رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا، وتمّ إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
01:07 PM

من "ألفا" لـ "أوميكرون".. "كورونا" يربك العالم بـ 5 سلالات في أقل من عام

بريطانيا ثم جنوب إفريقيا وبعدها البرازيل وقبل الأخيرة كان عنوانها "الهند"

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خالد الشاماني - الرياض
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1,644

تعرف السلالات والمتحورات بأنها نسخة من الفيروس تضم مجموعة من الطفرات، أي التغيرات في مادته الوراثية، وظهور نسخ متحورة من الفيروس أمر طبيعي، بسبب أن الفيروس يتحور بمرور الوقت لضمان بقائه.

وسجل "فيروس كورونا" خمس سلالات جاءت أولاها سلالة ألفا وتعرف باسم السلالة البريطانية، وكشفت أولى عينة منها في المملكة المتحدة، في شهر سبتمبر من عام 2021، وجاءت السلالة الثانية بسم سلالة بيتا، وتعرف بالسلالة الجنوب إفريقية.

وترجع أولى العينات إلى جنوب إفريقيا في شهر مايو من عام 2020، كما سجلت البرازيل سلالة غاما وهي السلالة الثالثة، وكشفت العينة الأولى منها في البرازيل، بشهر نوفمبر عام 2020، كما سجلت الهند سلالة جديدة في شهر أكتوبر في عام 2020 وسميت بـ "سلالة دلتا".

وبعد السلالات الأربع، ظهرت سلالة جديدة تعرف بـ"أوميكرون" وسجلت أول إصابة من هذه السلاسة في جنوب إفريقيا، حسب منظمة الصحة العالمية، في يوم 24 نوفمبر، إلا أن اكتشافها لأول مرة يعود إلى التاسع من الشهر نفسه عندما ظهرت العينة في بوتسوانا.

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الصحة، صرح اليوم بأنه إشارةً إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في عددٍ من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تمّ رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا، وتمّ إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

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