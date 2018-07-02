تظاهرات إيران تتواصل والسلطات تتوعّد المحتجين

الشرطة قامت بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع عليهم

توعّدت السلطات الإيرانية المحتجين بسبب نقص المياه في مدينة بجنوب البلاد، فيما تتواصل الاحتجاجات وسط تقارير عن وقوع إصابات في إطلاق الشرطة النار على المحتجين الذين هاجموا بنوكاً ومباني عامة.

وسُمع دوي إطلاق نار في تسجيلات مصوّرة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي عن الاحتجاجات في خورمشهر؛ التي تشهد احتجاجات منذ ثلاثة أيام، إلى جانب مدينة عبدان المجاورة، حسب "رويترز".

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، في حين أضرم المحتجون النار في جسر وحديقة تحيط بمتحف عن الحرب العراقية - الإيرانية في الثمانينيات.

واندلعت الاضطرابات بعد أن تظاهر نحو 500 شخص معظمهم من الشباب، في الساحة الرئيسة في مدينة خورمشهر؛ ليطلبوا من السلطات التحرُّك لصيانة خط لأنابيب المياه أدّى تلوّثه إلى جعلها غير صالحة للشرب.

وتواجه إيران صعوبات اقتصادية منذ أشهر، وانخفضت قيمة عملتها بنحو 50 % مقابل الدولار خلال الأشهر الستة الأخيرة، كما ارتفع التضخم.

ويعيش في إقليم خوزستان الغني بالنفط الذي تقع به مدينة خورمشهر عديدٌ من أفراد الأقلية العربية في إيران الذين يشكون منذ فترة طويلة من التمييز ضدّهم والتشديد الأمني.