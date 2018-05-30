الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 8 مساء
قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).
المركز الوطني للأرصاد
أمطار رعدية
الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 8 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-30
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:16 AM
الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 8 مساء
قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).