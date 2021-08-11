القصيم.. ضبط دجاج فاسد بمستشفى الرس ومعاقبة الشركة المتعهدة

صودرت ضمن الجولات الرقابة الإشرافية التابعة لـ"التجمع الصحي"

ضبطت الرقابة الإشرافية للتجمع الصحي بالقصيم، دجاجاً منتهي الصلاحية داخل غرفة تجميد مستشفى الرس؛ حيث قامت الشركة المتعهدة بالتغذية في المستشفى بتوريد كميات ما أدى إلى تراكمها.

أفاد التجمع الصحي بالقصيم بأن الكمية صُودرت ثم أُتلفت حسب النظام المتبع قبل تقديمها للمرضى مع فرض العقوبات على شركة التغذية بحسب الأنظمة والتعليمات.

وأكد أن هناك جولات دورية مستمرة لفحص الأغذية قبل تقديمها للمرضى حرصاً على سلامة الغذاء المقدم لهم وهذا ما نتج عنه، ولله الحمد، اكتشاف هذه الأغذية قبل تقديمها للمرضى.