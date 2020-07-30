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جمل فنية ومناورة تجهز الهلال .. وصحف بيروفية تتغنى بعودة " كاريلو"

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريبًا اعتياديًا على الملعب الرئيس في مقر النادي؛ استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، واشتمل التدريب على تدريبات لياقية، وتطبيق جمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.

ومنح الجهاز الفني أعضاء الفريق إجازة يوم الغد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء السبت المقبل.

وفي سياق متصل اهتمت المواقع البيروفية بمشاركة محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، في المواجهة الودية أمام فريق الرياض، تحضيرًا لاستئناف الدوري السعودي بداية شهر أغسطس المقبل، موضحة أنه ظهر بشكل جيد عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، واستطاع صناعة هدف لفريقه في اللقاء الذي انتهى لصالح الهلال 4 ـ 0.

وقالت صحيفة "ovacion" لعب الهلال مباراتين وديتين كجزء من استعداده لعودة الدوري السعودي، حيث عاد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو إلى النشاط وصنع هدفًا في المباراة الثانية.

فيما ذكرت صحيفة “depor” عاد كاريلو إلى النشاط بشكل جيد، وصنع هدفًا في مواجهة الرياض الودية.


وأشارت إلى أن الهلال تنتظره مباراة قوية أمام النصر، يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جمل فنية ومناورة تجهز الهلال .. وصحف بيروفية تتغنى بعودة " كاريلو"
سبق

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريبًا اعتياديًا على الملعب الرئيس في مقر النادي؛ استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، واشتمل التدريب على تدريبات لياقية، وتطبيق جمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.

ومنح الجهاز الفني أعضاء الفريق إجازة يوم الغد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء السبت المقبل.

وفي سياق متصل اهتمت المواقع البيروفية بمشاركة محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، في المواجهة الودية أمام فريق الرياض، تحضيرًا لاستئناف الدوري السعودي بداية شهر أغسطس المقبل، موضحة أنه ظهر بشكل جيد عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، واستطاع صناعة هدف لفريقه في اللقاء الذي انتهى لصالح الهلال 4 ـ 0.

وقالت صحيفة "ovacion" لعب الهلال مباراتين وديتين كجزء من استعداده لعودة الدوري السعودي، حيث عاد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو إلى النشاط وصنع هدفًا في المباراة الثانية.

فيما ذكرت صحيفة “depor” عاد كاريلو إلى النشاط بشكل جيد، وصنع هدفًا في مواجهة الرياض الودية.


وأشارت إلى أن الهلال تنتظره مباراة قوية أمام النصر، يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
10:31 PM

جمل فنية ومناورة تجهز الهلال .. وصحف بيروفية تتغنى بعودة " كاريلو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريبًا اعتياديًا على الملعب الرئيس في مقر النادي؛ استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، واشتمل التدريب على تدريبات لياقية، وتطبيق جمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.

ومنح الجهاز الفني أعضاء الفريق إجازة يوم الغد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء السبت المقبل.

وفي سياق متصل اهتمت المواقع البيروفية بمشاركة محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، في المواجهة الودية أمام فريق الرياض، تحضيرًا لاستئناف الدوري السعودي بداية شهر أغسطس المقبل، موضحة أنه ظهر بشكل جيد عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، واستطاع صناعة هدف لفريقه في اللقاء الذي انتهى لصالح الهلال 4 ـ 0.

وقالت صحيفة "ovacion" لعب الهلال مباراتين وديتين كجزء من استعداده لعودة الدوري السعودي، حيث عاد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو إلى النشاط وصنع هدفًا في المباراة الثانية.

فيما ذكرت صحيفة “depor” عاد كاريلو إلى النشاط بشكل جيد، وصنع هدفًا في مواجهة الرياض الودية.


وأشارت إلى أن الهلال تنتظره مباراة قوية أمام النصر، يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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