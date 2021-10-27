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عودة "الثلاثي" تنعش تدريبات الهلال قبل موقعة الأهلي

أعلن نادي الهلال مشاركة الثلاثي "أندري كاريلو، متعب المفرج وسالم الدوسري" في المناورة الفنية التي أجراها الفريق الكروي الأول بالنادي مساء اليوم الثلاثاء تأهباً لمواجهة الأهلي، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

فيما واصل الثلاثي" جانغ هيون سو، موسى ماريغا وياسر الشهراني" برامجهم العلاجية والتأهيلية، في حين منعت الإنفلونزا اللاعب "محمد البريك" من المشاركة في تدريبات اليوم.

ميدانياً واصل الأزرق مساء اليوم تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الأهلي"، حيث بدأ المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، و فرض مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عودة "الثلاثي" تنعش تدريبات الهلال قبل موقعة الأهلي
سبق

أعلن نادي الهلال مشاركة الثلاثي "أندري كاريلو، متعب المفرج وسالم الدوسري" في المناورة الفنية التي أجراها الفريق الكروي الأول بالنادي مساء اليوم الثلاثاء تأهباً لمواجهة الأهلي، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

فيما واصل الثلاثي" جانغ هيون سو، موسى ماريغا وياسر الشهراني" برامجهم العلاجية والتأهيلية، في حين منعت الإنفلونزا اللاعب "محمد البريك" من المشاركة في تدريبات اليوم.

ميدانياً واصل الأزرق مساء اليوم تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الأهلي"، حيث بدأ المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، و فرض مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
09:37 PM

عودة "الثلاثي" تنعش تدريبات الهلال قبل موقعة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال مشاركة الثلاثي "أندري كاريلو، متعب المفرج وسالم الدوسري" في المناورة الفنية التي أجراها الفريق الكروي الأول بالنادي مساء اليوم الثلاثاء تأهباً لمواجهة الأهلي، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

فيما واصل الثلاثي" جانغ هيون سو، موسى ماريغا وياسر الشهراني" برامجهم العلاجية والتأهيلية، في حين منعت الإنفلونزا اللاعب "محمد البريك" من المشاركة في تدريبات اليوم.

ميدانياً واصل الأزرق مساء اليوم تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الأهلي"، حيث بدأ المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، و فرض مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب.

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