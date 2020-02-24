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ترقية عدد من رجال المرور إلى رتبة رئيس رقباء

قلد مدير إدارة مرور العاصمة العقيد فواز الحازمي، عدداً من رجال المرور رتبتهم الجديدة رئيس رقباء وهم: رئيس رقباء/ بندر تركي الزايدي ورئيس رقباء/ ربيع حسن عسكر ورئيس رقباء/ عبدالغني عبيد الفهمي.

وعبر المترقون عن اعتزازهم بهذه الترقية واعدين ببذل مزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

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ترقية عدد من رجال المرور إلى رتبة رئيس رقباء
سبق

قلد مدير إدارة مرور العاصمة العقيد فواز الحازمي، عدداً من رجال المرور رتبتهم الجديدة رئيس رقباء وهم: رئيس رقباء/ بندر تركي الزايدي ورئيس رقباء/ ربيع حسن عسكر ورئيس رقباء/ عبدالغني عبيد الفهمي.

وعبر المترقون عن اعتزازهم بهذه الترقية واعدين ببذل مزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
11:24 PM

ترقية عدد من رجال المرور إلى رتبة رئيس رقباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلد مدير إدارة مرور العاصمة العقيد فواز الحازمي، عدداً من رجال المرور رتبتهم الجديدة رئيس رقباء وهم: رئيس رقباء/ بندر تركي الزايدي ورئيس رقباء/ ربيع حسن عسكر ورئيس رقباء/ عبدالغني عبيد الفهمي.

وعبر المترقون عن اعتزازهم بهذه الترقية واعدين ببذل مزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

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