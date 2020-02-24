ترقية عدد من رجال المرور إلى رتبة رئيس رقباء
قلد مدير إدارة مرور العاصمة العقيد فواز الحازمي، عدداً من رجال المرور رتبتهم الجديدة رئيس رقباء وهم: رئيس رقباء/ بندر تركي الزايدي ورئيس رقباء/ ربيع حسن عسكر ورئيس رقباء/ عبدالغني عبيد الفهمي.
وعبر المترقون عن اعتزازهم بهذه الترقية واعدين ببذل مزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
ترقية عدد من رجال المرور إلى رتبة رئيس رقباء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-24
قلد مدير إدارة مرور العاصمة العقيد فواز الحازمي، عدداً من رجال المرور رتبتهم الجديدة رئيس رقباء وهم: رئيس رقباء/ بندر تركي الزايدي ورئيس رقباء/ ربيع حسن عسكر ورئيس رقباء/ عبدالغني عبيد الفهمي.
وعبر المترقون عن اعتزازهم بهذه الترقية واعدين ببذل مزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
11:24 PM
ترقية عدد من رجال المرور إلى رتبة رئيس رقباء
قلد مدير إدارة مرور العاصمة العقيد فواز الحازمي، عدداً من رجال المرور رتبتهم الجديدة رئيس رقباء وهم: رئيس رقباء/ بندر تركي الزايدي ورئيس رقباء/ ربيع حسن عسكر ورئيس رقباء/ عبدالغني عبيد الفهمي.
وعبر المترقون عن اعتزازهم بهذه الترقية واعدين ببذل مزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.