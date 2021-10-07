"الدخيّل" متحدثًا لـ"تنمية الغطاء النباتي"

أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، قرارًا بتكليف عبد الرحمن بن محمد الدخيّل متحدثًا رسميًّا للمركز، إلى جانب توليه مهامَّ عمله مديرًا لإدارة الاتصال المؤسسي.

ويُعدّ الدخيّل من الكفاءات الشابّة المتميّزة، وتمتدّ خبرته لقرابة الـ20 عامًا في العلاقات الإعلامية وصناعة المحتوى والتواصل التسويقي وإعداد الاستراتيجيات الإعلامية.