النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حساب المواطن" .. 4 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ 30

البرنامج أعلن الأسبوع الماضي صدور نتائج الأهلية لدور مايو

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، إنه يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 30 من البرنامج، وتحديداً في 10 مايو الجاري؛ الموافق الأحد المقبل.

والأسبوع الماضي، أعلن البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 30 (شهر مايو 2020)؛ مبيناً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa

يُذكر أنه وفي 9 أبريل الماضي أودع برنامج حساب المواطن، 2.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والعشرين 82%؛ ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال؛ منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حساب المواطن" .. 4 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ 30
سبق

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، إنه يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 30 من البرنامج، وتحديداً في 10 مايو الجاري؛ الموافق الأحد المقبل.

والأسبوع الماضي، أعلن البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 30 (شهر مايو 2020)؛ مبيناً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa

يُذكر أنه وفي 9 أبريل الماضي أودع برنامج حساب المواطن، 2.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والعشرين 82%؛ ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال؛ منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
12:09 PM

"حساب المواطن" .. 4 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ 30

البرنامج أعلن الأسبوع الماضي صدور نتائج الأهلية لدور مايو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
9,859

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، إنه يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 30 من البرنامج، وتحديداً في 10 مايو الجاري؛ الموافق الأحد المقبل.

والأسبوع الماضي، أعلن البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 30 (شهر مايو 2020)؛ مبيناً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa

يُذكر أنه وفي 9 أبريل الماضي أودع برنامج حساب المواطن، 2.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والعشرين 82%؛ ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال؛ منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,768
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,024

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة