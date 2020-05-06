"حساب المواطن" .. 4 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ 30

البرنامج أعلن الأسبوع الماضي صدور نتائج الأهلية لدور مايو

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، إنه يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 30 من البرنامج، وتحديداً في 10 مايو الجاري؛ الموافق الأحد المقبل.

والأسبوع الماضي، أعلن البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 30 (شهر مايو 2020)؛ مبيناً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa

يُذكر أنه وفي 9 أبريل الماضي أودع برنامج حساب المواطن، 2.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والعشرين 82%؛ ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال؛ منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.