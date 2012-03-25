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بـ ٧٤ شاشة.. " السديس" يدشن مشروع النظام الإرشادي الرقمي

موزعة في ‫المسجد الحرام‬ وساحاته

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مشروع النظام الإرشادي الرقمي.

ويشمل مشروع النظام الإرشادي الرقمي ٧٤ شاشة رقمية مختلفة المقاسات حسب طبيعة مكان تركيبها، وتم تركيب ٥٠ شاشة مع ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت عن بعد، كما يتم العمل على توريد وتركيب ٢٤ شاشة رقمية مع أعمال الربط لها بغرفة التحكم.


وأكد الشيخ السديس على رفع الوعي في الجانب الصحي والأمني والعلمي، وإرشادات الدخول والخروج من صحن المطاف ودعم خطط إدارة تفويج الحشود، من خلال بث رسائل قصيرة وهادفة في تلك الجوانب وبعدة لغات، وذلك عبر الشاشات الرقمية المتطورة والتي تم تنفيذها في أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

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بـ ٧٤ شاشة.. " السديس" يدشن مشروع النظام الإرشادي الرقمي
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مشروع النظام الإرشادي الرقمي.

ويشمل مشروع النظام الإرشادي الرقمي ٧٤ شاشة رقمية مختلفة المقاسات حسب طبيعة مكان تركيبها، وتم تركيب ٥٠ شاشة مع ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت عن بعد، كما يتم العمل على توريد وتركيب ٢٤ شاشة رقمية مع أعمال الربط لها بغرفة التحكم.


وأكد الشيخ السديس على رفع الوعي في الجانب الصحي والأمني والعلمي، وإرشادات الدخول والخروج من صحن المطاف ودعم خطط إدارة تفويج الحشود، من خلال بث رسائل قصيرة وهادفة في تلك الجوانب وبعدة لغات، وذلك عبر الشاشات الرقمية المتطورة والتي تم تنفيذها في أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
06:47 PM

بـ ٧٤ شاشة.. " السديس" يدشن مشروع النظام الإرشادي الرقمي

موزعة في ‫المسجد الحرام‬ وساحاته

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
1,851

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مشروع النظام الإرشادي الرقمي.

ويشمل مشروع النظام الإرشادي الرقمي ٧٤ شاشة رقمية مختلفة المقاسات حسب طبيعة مكان تركيبها، وتم تركيب ٥٠ شاشة مع ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت عن بعد، كما يتم العمل على توريد وتركيب ٢٤ شاشة رقمية مع أعمال الربط لها بغرفة التحكم.


وأكد الشيخ السديس على رفع الوعي في الجانب الصحي والأمني والعلمي، وإرشادات الدخول والخروج من صحن المطاف ودعم خطط إدارة تفويج الحشود، من خلال بث رسائل قصيرة وهادفة في تلك الجوانب وبعدة لغات، وذلك عبر الشاشات الرقمية المتطورة والتي تم تنفيذها في أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

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