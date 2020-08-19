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ماجستير العلوم الزراعية لمدير مكتب وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة

هنأ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني لحصوله على درجة الماجستير في العلوم الزراعية ( الموارد الطبيعية المتجددة ) من كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز، بمعدل (4.56) وتقدير ممتاز، متمنياً له دوام التفوق والنجاح.

وجاءت رسالة الماجستير لـ"القرني"، بعنوان "تقييم تأثير المعادن الثقيلة والعناصر السامة على التربة والنباتات البرية والمنزرعة في محافظة رابغ".

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ماجستير العلوم الزراعية لمدير مكتب وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة
سبق

هنأ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني لحصوله على درجة الماجستير في العلوم الزراعية ( الموارد الطبيعية المتجددة ) من كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز، بمعدل (4.56) وتقدير ممتاز، متمنياً له دوام التفوق والنجاح.

وجاءت رسالة الماجستير لـ"القرني"، بعنوان "تقييم تأثير المعادن الثقيلة والعناصر السامة على التربة والنباتات البرية والمنزرعة في محافظة رابغ".

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:11 AM

ماجستير العلوم الزراعية لمدير مكتب وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني لحصوله على درجة الماجستير في العلوم الزراعية ( الموارد الطبيعية المتجددة ) من كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز، بمعدل (4.56) وتقدير ممتاز، متمنياً له دوام التفوق والنجاح.

وجاءت رسالة الماجستير لـ"القرني"، بعنوان "تقييم تأثير المعادن الثقيلة والعناصر السامة على التربة والنباتات البرية والمنزرعة في محافظة رابغ".

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