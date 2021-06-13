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وزيرة الشؤون الاجتماعية في جيبوتي تثمن جهود الندوة العالمية الإغاثية

خصوصًا في المجال الاجتماعي والتعليمي

أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني في جيبوتي، ألوفة عبده، اليوم، عن تقديرها لجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في المجال الاجتماعي والتعليمي على وجه الخصوص.

وأشادت بالمركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية الذي شيدته الندوة، ويعدُّ من أبرز وأميز المراكز على مستوى البلاد.

جاء ذلك لدى مشاركة مكتب الندوة العالمية بجيبوتي في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الوزيرة، في أولى مبادراتها بعد منحها الثقة كدعوة للتعارف بالمنظمات الدولية العربية العاملة في الساحة الجيبوتية، ولاستعراض أنشطة المؤسسات الخيرية وتنسيق العمل والتعاون فيما بينها والوزارة.

شارك في هذا الاجتماع عدد من المنظمات الدولية يتقدمهم مكتب الندوة؛ حيث ثمن المكتب جهود المملكة العربية السعودية "حكومة وشعبًا"، في دعم البرامج التنموية بالعديد من دول العالم؛ ومنها جيبوتي. وقد أسهم ذلك إيجابيًّا في تطوير الإنسان الجيبوتي على الأصعدة كافة.

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وزيرة الشؤون الاجتماعية في جيبوتي تثمن جهود الندوة العالمية الإغاثية
سبق

أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني في جيبوتي، ألوفة عبده، اليوم، عن تقديرها لجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في المجال الاجتماعي والتعليمي على وجه الخصوص.

وأشادت بالمركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية الذي شيدته الندوة، ويعدُّ من أبرز وأميز المراكز على مستوى البلاد.

جاء ذلك لدى مشاركة مكتب الندوة العالمية بجيبوتي في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الوزيرة، في أولى مبادراتها بعد منحها الثقة كدعوة للتعارف بالمنظمات الدولية العربية العاملة في الساحة الجيبوتية، ولاستعراض أنشطة المؤسسات الخيرية وتنسيق العمل والتعاون فيما بينها والوزارة.

شارك في هذا الاجتماع عدد من المنظمات الدولية يتقدمهم مكتب الندوة؛ حيث ثمن المكتب جهود المملكة العربية السعودية "حكومة وشعبًا"، في دعم البرامج التنموية بالعديد من دول العالم؛ ومنها جيبوتي. وقد أسهم ذلك إيجابيًّا في تطوير الإنسان الجيبوتي على الأصعدة كافة.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
05:18 PM

وزيرة الشؤون الاجتماعية في جيبوتي تثمن جهود الندوة العالمية الإغاثية

خصوصًا في المجال الاجتماعي والتعليمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني في جيبوتي، ألوفة عبده، اليوم، عن تقديرها لجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في المجال الاجتماعي والتعليمي على وجه الخصوص.

وأشادت بالمركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية الذي شيدته الندوة، ويعدُّ من أبرز وأميز المراكز على مستوى البلاد.

جاء ذلك لدى مشاركة مكتب الندوة العالمية بجيبوتي في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الوزيرة، في أولى مبادراتها بعد منحها الثقة كدعوة للتعارف بالمنظمات الدولية العربية العاملة في الساحة الجيبوتية، ولاستعراض أنشطة المؤسسات الخيرية وتنسيق العمل والتعاون فيما بينها والوزارة.

شارك في هذا الاجتماع عدد من المنظمات الدولية يتقدمهم مكتب الندوة؛ حيث ثمن المكتب جهود المملكة العربية السعودية "حكومة وشعبًا"، في دعم البرامج التنموية بالعديد من دول العالم؛ ومنها جيبوتي. وقد أسهم ذلك إيجابيًّا في تطوير الإنسان الجيبوتي على الأصعدة كافة.

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