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الجيش اليمني يواصل دحر الحوثي وهذا ما حدث في "قعطبة"

بعد مواجهات عنيفة لا تزال مستمرة ضد "الميليشيا الإرهابية"

أعلن الجيش اليمني مواصلته التقدم وبسط السيطرة على مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وتمكنت وحدات من الجيش بحسب مصدر عسكري من استعادة مواقع سدر وغول النوب وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي وبير الحضرمي، وقرية القفلة وباب غلق شمال مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تقترب من منطقة هجار شمال مديرية قعطبة، بالتزامن مع الاقتراب من منطقة الشخب غرب المديرية ذاتها، بعد مواجهات عنيفة لا تزال مستمرة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الحوثي الإرهابية، وأسر 15 آخرين، وتدمير عربات قتالية واستعادة أسلحة.

وبحسب المصدر، فإن هذا التقدم يأتي بعد استكمال قوات الجيش اليمنية، تأمين منطقة ‎باب غلق الاستراتيجية، والتقدم صوب مناطق واسعة أبرزها ‎هجار وشليل و‎سليم ومنطقة الفاخر ومنها إلى منطقة العود، القريبة من محافظة إب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يواصل دحر الحوثي وهذا ما حدث في "قعطبة"
سبق

أعلن الجيش اليمني مواصلته التقدم وبسط السيطرة على مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وتمكنت وحدات من الجيش بحسب مصدر عسكري من استعادة مواقع سدر وغول النوب وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي وبير الحضرمي، وقرية القفلة وباب غلق شمال مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تقترب من منطقة هجار شمال مديرية قعطبة، بالتزامن مع الاقتراب من منطقة الشخب غرب المديرية ذاتها، بعد مواجهات عنيفة لا تزال مستمرة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الحوثي الإرهابية، وأسر 15 آخرين، وتدمير عربات قتالية واستعادة أسلحة.

وبحسب المصدر، فإن هذا التقدم يأتي بعد استكمال قوات الجيش اليمنية، تأمين منطقة ‎باب غلق الاستراتيجية، والتقدم صوب مناطق واسعة أبرزها ‎هجار وشليل و‎سليم ومنطقة الفاخر ومنها إلى منطقة العود، القريبة من محافظة إب.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
12:27 PM

الجيش اليمني يواصل دحر الحوثي وهذا ما حدث في "قعطبة"

بعد مواجهات عنيفة لا تزال مستمرة ضد "الميليشيا الإرهابية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الجيش اليمني مواصلته التقدم وبسط السيطرة على مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وتمكنت وحدات من الجيش بحسب مصدر عسكري من استعادة مواقع سدر وغول النوب وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي وبير الحضرمي، وقرية القفلة وباب غلق شمال مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تقترب من منطقة هجار شمال مديرية قعطبة، بالتزامن مع الاقتراب من منطقة الشخب غرب المديرية ذاتها، بعد مواجهات عنيفة لا تزال مستمرة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الحوثي الإرهابية، وأسر 15 آخرين، وتدمير عربات قتالية واستعادة أسلحة.

وبحسب المصدر، فإن هذا التقدم يأتي بعد استكمال قوات الجيش اليمنية، تأمين منطقة ‎باب غلق الاستراتيجية، والتقدم صوب مناطق واسعة أبرزها ‎هجار وشليل و‎سليم ومنطقة الفاخر ومنها إلى منطقة العود، القريبة من محافظة إب.

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