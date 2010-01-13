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جهِّزي الفطور مع العائلة خارج المنزل.. هكذا رسم "المسند" خريطة الهطولات

تَحَدَّث عن خامس أيام المطرية و"الذروة" وتوقع عودة الحرارة لطبيعتها تدريجيًّا

تَوَقَّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار ما بين متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من غربي وجنوبي منطقة #المدينة، وأمطارًا متفرقة على أجزاء من غربي منطقة مكة، والقصيم، وحائل، والزلفي، وسدير، وقد تمتد ناحية غربي منطقتي الرياض وشمالي الشرقية؛ وذلك في اليوم الخامس للحالة المطرية.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن يكون غدًا الجمعة يوم إجازة جميلة وسعيدة بأجوائها، وسحبها، وأمطارها في عروس البحر الأحمر جدة، وقال: "جهزي الفطور والغداء ليكون خارج المنزل مع عائلتك الكريمة، وابتعدوا عن مواطن الخطر".

وتابع: "احتريتم هاليومين" درجة الحرارة كانت فوق معدلاتها لمثل هذه الأيام من السنة من 5- 10 درجات، ومن المتوقع أن تعود الحرارة لطبيعتها الباردة، وبالتدريج؛ حيث تبدأ من الغد في المناطق الشمالية، وذروتها منتصف الأسبوع القادم، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية وشمالي الوسطى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهِّزي الفطور مع العائلة خارج المنزل.. هكذا رسم "المسند" خريطة الهطولات
سبق

تَوَقَّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار ما بين متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من غربي وجنوبي منطقة #المدينة، وأمطارًا متفرقة على أجزاء من غربي منطقة مكة، والقصيم، وحائل، والزلفي، وسدير، وقد تمتد ناحية غربي منطقتي الرياض وشمالي الشرقية؛ وذلك في اليوم الخامس للحالة المطرية.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن يكون غدًا الجمعة يوم إجازة جميلة وسعيدة بأجوائها، وسحبها، وأمطارها في عروس البحر الأحمر جدة، وقال: "جهزي الفطور والغداء ليكون خارج المنزل مع عائلتك الكريمة، وابتعدوا عن مواطن الخطر".

وتابع: "احتريتم هاليومين" درجة الحرارة كانت فوق معدلاتها لمثل هذه الأيام من السنة من 5- 10 درجات، ومن المتوقع أن تعود الحرارة لطبيعتها الباردة، وبالتدريج؛ حيث تبدأ من الغد في المناطق الشمالية، وذروتها منتصف الأسبوع القادم، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية وشمالي الوسطى.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:09 AM

جهِّزي الفطور مع العائلة خارج المنزل.. هكذا رسم "المسند" خريطة الهطولات

تَحَدَّث عن خامس أيام المطرية و"الذروة" وتوقع عودة الحرارة لطبيعتها تدريجيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,524

تَوَقَّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار ما بين متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من غربي وجنوبي منطقة #المدينة، وأمطارًا متفرقة على أجزاء من غربي منطقة مكة، والقصيم، وحائل، والزلفي، وسدير، وقد تمتد ناحية غربي منطقتي الرياض وشمالي الشرقية؛ وذلك في اليوم الخامس للحالة المطرية.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن يكون غدًا الجمعة يوم إجازة جميلة وسعيدة بأجوائها، وسحبها، وأمطارها في عروس البحر الأحمر جدة، وقال: "جهزي الفطور والغداء ليكون خارج المنزل مع عائلتك الكريمة، وابتعدوا عن مواطن الخطر".

وتابع: "احتريتم هاليومين" درجة الحرارة كانت فوق معدلاتها لمثل هذه الأيام من السنة من 5- 10 درجات، ومن المتوقع أن تعود الحرارة لطبيعتها الباردة، وبالتدريج؛ حيث تبدأ من الغد في المناطق الشمالية، وذروتها منتصف الأسبوع القادم، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية وشمالي الوسطى.

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