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"رياضة الجوف" تعيد إحياء "خط الجزم" بمهرجان الخط العربي

فعاليات متنوعة تمثل جزءًا من الموروث الشعبي للمنطقة منها "القهوة" ومدرسة الكتاتيب

يستعد فرع وزارة الرياضة بالجوف الليلة ولمدة ثلاثة أيام، لإطلاق مهرجان الخط العربي والمزمع إقامته بالممشى الغربي بمحافظة دومة الجندل التي انطلق منها تعليم "خط الجزم" ونقل إلى أهل مكة.

ونشر فرع وزارة الرياضة بالجوف فعاليات متنوعة تقام خلال مدة المهرجان، تكون مصاحبة لمهرجان الخط العربي، وجزءًا من الموروث الشعبي لمنطقة الجوف، منها "القهوة" وهي غرفة طينية تصنع ويتناول فيها القهوة العربية وتسمى الغرفة بالقهوة، وفعالية مدرسة الكتاتيب المعروفة، وديوان الأكيدر الذي يعيدنا إلى السنوات الأولى من الهجرة النبوية بحضور شخصيات تاريخية تمثل دور الأكيدر بن عبدالملك ملك دومة الجندل وشقيقه بشر بن عبدالملك الذي كان له الدور في نقل خط الجزم إلى مكة، والشاعر الكندي صاحب القصيدة المعروف "أتاكم بخط الجزم حتى حفظتموا" إلخ.. وشخصيات تاريخية وأدبية.

وزارة الرياضة الجوف

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"رياضة الجوف" تعيد إحياء "خط الجزم" بمهرجان الخط العربي
سبق

يستعد فرع وزارة الرياضة بالجوف الليلة ولمدة ثلاثة أيام، لإطلاق مهرجان الخط العربي والمزمع إقامته بالممشى الغربي بمحافظة دومة الجندل التي انطلق منها تعليم "خط الجزم" ونقل إلى أهل مكة.

ونشر فرع وزارة الرياضة بالجوف فعاليات متنوعة تقام خلال مدة المهرجان، تكون مصاحبة لمهرجان الخط العربي، وجزءًا من الموروث الشعبي لمنطقة الجوف، منها "القهوة" وهي غرفة طينية تصنع ويتناول فيها القهوة العربية وتسمى الغرفة بالقهوة، وفعالية مدرسة الكتاتيب المعروفة، وديوان الأكيدر الذي يعيدنا إلى السنوات الأولى من الهجرة النبوية بحضور شخصيات تاريخية تمثل دور الأكيدر بن عبدالملك ملك دومة الجندل وشقيقه بشر بن عبدالملك الذي كان له الدور في نقل خط الجزم إلى مكة، والشاعر الكندي صاحب القصيدة المعروف "أتاكم بخط الجزم حتى حفظتموا" إلخ.. وشخصيات تاريخية وأدبية.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
01:44 PM

"رياضة الجوف" تعيد إحياء "خط الجزم" بمهرجان الخط العربي

فعاليات متنوعة تمثل جزءًا من الموروث الشعبي للمنطقة منها "القهوة" ومدرسة الكتاتيب

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مهنا التميمي - الجوف
0
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يستعد فرع وزارة الرياضة بالجوف الليلة ولمدة ثلاثة أيام، لإطلاق مهرجان الخط العربي والمزمع إقامته بالممشى الغربي بمحافظة دومة الجندل التي انطلق منها تعليم "خط الجزم" ونقل إلى أهل مكة.

ونشر فرع وزارة الرياضة بالجوف فعاليات متنوعة تقام خلال مدة المهرجان، تكون مصاحبة لمهرجان الخط العربي، وجزءًا من الموروث الشعبي لمنطقة الجوف، منها "القهوة" وهي غرفة طينية تصنع ويتناول فيها القهوة العربية وتسمى الغرفة بالقهوة، وفعالية مدرسة الكتاتيب المعروفة، وديوان الأكيدر الذي يعيدنا إلى السنوات الأولى من الهجرة النبوية بحضور شخصيات تاريخية تمثل دور الأكيدر بن عبدالملك ملك دومة الجندل وشقيقه بشر بن عبدالملك الذي كان له الدور في نقل خط الجزم إلى مكة، والشاعر الكندي صاحب القصيدة المعروف "أتاكم بخط الجزم حتى حفظتموا" إلخ.. وشخصيات تاريخية وأدبية.

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