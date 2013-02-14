انفجار يخلف 7 قتلى جنوب فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الاثنين)، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار وقع في جنوب غرب البلاد.
وتوجه الوزير إلى موقع الحادث، دون الكشف عن تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الاثنين)، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار وقع في جنوب غرب البلاد.
وتوجه الوزير إلى موقع الحادث، دون الكشف عن تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الاثنين)، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار وقع في جنوب غرب البلاد.
وتوجه الوزير إلى موقع الحادث، دون الكشف عن تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الاثنين)، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار وقع في جنوب غرب البلاد.
وتوجه الوزير إلى موقع الحادث، دون الكشف عن تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".