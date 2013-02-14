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انفجار يخلف 7 قتلى جنوب فرنسا

وزير الداخلية توجه لموقع الحادث

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الاثنين)، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار وقع في جنوب غرب البلاد.

وتوجه الوزير إلى موقع الحادث، دون الكشف عن تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

الرئيسية/ أخبار العالم

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انفجار يخلف 7 قتلى جنوب فرنسا
سبق

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الاثنين)، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار وقع في جنوب غرب البلاد.

وتوجه الوزير إلى موقع الحادث، دون الكشف عن تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
02:56 PM

انفجار يخلف 7 قتلى جنوب فرنسا

وزير الداخلية توجه لموقع الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الاثنين)، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار وقع في جنوب غرب البلاد.

وتوجه الوزير إلى موقع الحادث، دون الكشف عن تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,904
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,457
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
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