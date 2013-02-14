انفجار يخلف 7 قتلى جنوب فرنسا

وزير الداخلية توجه لموقع الحادث

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الاثنين)، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار وقع في جنوب غرب البلاد.

وتوجه الوزير إلى موقع الحادث، دون الكشف عن تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".