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تخريب جهاز للرصد الآلي على طريق "الخواجات".. صباح اليوم

أضرار تَعَرّض لها النظام الأيام الماضية.. والجهات المعنية تباشر الحالة

تعرضت إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة، للتخريب والإتلاف صباح اليوم، بعد هدوء استمر عدة أيام من الأضرار التي كان يتعرض لها النظام في الأيام الماضية.

وفي التفاصيل، تعرّض أحد أجهزة الرصد الآلي لنظام السرعة في ساعات الصباح الأولى -وتحديدًا على طريق الخواجات بجوار مفرق العكيشية- للتخريب والإتلاف.

وعند مباشرة الجهات ذات العلاقة، اتضح أن الجهاز تعرّض للإتلاف وسرقة البطارية الخاصة بالجهاز، لتباشر الجهات ذات العلاقة الحادثة.

أجهزة الرصد الآلي للسرعة التخريب والإتلاف طريق الخواجات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تخريب جهاز للرصد الآلي على طريق "الخواجات".. صباح اليوم
سبق

تعرضت إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة، للتخريب والإتلاف صباح اليوم، بعد هدوء استمر عدة أيام من الأضرار التي كان يتعرض لها النظام في الأيام الماضية.

وفي التفاصيل، تعرّض أحد أجهزة الرصد الآلي لنظام السرعة في ساعات الصباح الأولى -وتحديدًا على طريق الخواجات بجوار مفرق العكيشية- للتخريب والإتلاف.

وعند مباشرة الجهات ذات العلاقة، اتضح أن الجهاز تعرّض للإتلاف وسرقة البطارية الخاصة بالجهاز، لتباشر الجهات ذات العلاقة الحادثة.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
03:56 PM

تخريب جهاز للرصد الآلي على طريق "الخواجات".. صباح اليوم

أضرار تَعَرّض لها النظام الأيام الماضية.. والجهات المعنية تباشر الحالة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
7
5,226

تعرضت إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة، للتخريب والإتلاف صباح اليوم، بعد هدوء استمر عدة أيام من الأضرار التي كان يتعرض لها النظام في الأيام الماضية.

وفي التفاصيل، تعرّض أحد أجهزة الرصد الآلي لنظام السرعة في ساعات الصباح الأولى -وتحديدًا على طريق الخواجات بجوار مفرق العكيشية- للتخريب والإتلاف.

وعند مباشرة الجهات ذات العلاقة، اتضح أن الجهاز تعرّض للإتلاف وسرقة البطارية الخاصة بالجهاز، لتباشر الجهات ذات العلاقة الحادثة.

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