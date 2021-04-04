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"الصحة": تسجيل 673 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 504 خلال الـ24 ساعة الماضية

تصنعهما شركة سعودية.. الإمارات تسحب دواءين شهيرين لعلاج حرقة المعدة

لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي والمنتجان مسجلان لدى إدارة الدواء

أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات قررت سحب، وتعليق تسجيل، جميع التشغيلات لمنتجين دوائيين هما: (Proton 40 mg E.C) و(Proton 20 mg E.C) أقراص، لعلاج حرقة المعدة، والتي تُصنعها الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (SPIMACO).

وقالت الوزارة: إن سبب السحب يرجع إلى سحب وتعليق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون جميع تشغيلات هذين المنتجين؛ لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي، مشيرةً إلى أن المنتجين مسجلان لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة.

وبحسب صحيفة "البيان" المحلية، طلبت الوزارة من الوكيل المعتمد لهذين المنتجين وهو (سيتي ميديكال ستور) سحب كل التشغيلات من الأسواق، كما يجب على مديري الصيدليات التوقف عن صرف المنتجين وإعادتهما إلى المورّد، وعلى ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ عن حدوث أي آثار ناجمة عن استخدام المنتجين المذكورين.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات

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تصنعهما شركة سعودية.. الإمارات تسحب دواءين شهيرين لعلاج حرقة المعدة
سبق

أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات قررت سحب، وتعليق تسجيل، جميع التشغيلات لمنتجين دوائيين هما: (Proton 40 mg E.C) و(Proton 20 mg E.C) أقراص، لعلاج حرقة المعدة، والتي تُصنعها الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (SPIMACO).

وقالت الوزارة: إن سبب السحب يرجع إلى سحب وتعليق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون جميع تشغيلات هذين المنتجين؛ لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي، مشيرةً إلى أن المنتجين مسجلان لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة.

وبحسب صحيفة "البيان" المحلية، طلبت الوزارة من الوكيل المعتمد لهذين المنتجين وهو (سيتي ميديكال ستور) سحب كل التشغيلات من الأسواق، كما يجب على مديري الصيدليات التوقف عن صرف المنتجين وإعادتهما إلى المورّد، وعلى ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ عن حدوث أي آثار ناجمة عن استخدام المنتجين المذكورين.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
03:31 PM

تصنعهما شركة سعودية.. الإمارات تسحب دواءين شهيرين لعلاج حرقة المعدة

لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي والمنتجان مسجلان لدى إدارة الدواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات قررت سحب، وتعليق تسجيل، جميع التشغيلات لمنتجين دوائيين هما: (Proton 40 mg E.C) و(Proton 20 mg E.C) أقراص، لعلاج حرقة المعدة، والتي تُصنعها الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (SPIMACO).

وقالت الوزارة: إن سبب السحب يرجع إلى سحب وتعليق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون جميع تشغيلات هذين المنتجين؛ لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي، مشيرةً إلى أن المنتجين مسجلان لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة.

وبحسب صحيفة "البيان" المحلية، طلبت الوزارة من الوكيل المعتمد لهذين المنتجين وهو (سيتي ميديكال ستور) سحب كل التشغيلات من الأسواق، كما يجب على مديري الصيدليات التوقف عن صرف المنتجين وإعادتهما إلى المورّد، وعلى ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ عن حدوث أي آثار ناجمة عن استخدام المنتجين المذكورين.

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