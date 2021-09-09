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القمة العربية تعقد في مارس المقبل بالجزائر

القضية الفلسطينية تتصدر الملفات المطروحة

أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، أن الدول العربية اتفقت على عقد القمة العربية في مارس المقبل 2022، في الجزائر.

وبيّن "أبو الغيط" أن الاجتماع سيبحث في قضايا عربية عدة في مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح أن وزراء خارجية مجموعة الترويكا العربية، التي تشمل السعودية وتونس والجزائر، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، سيعقدون اجتماعًا مع وزراء خارجية الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي في 22 سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن أطرافًا عربية ترغب في فتح حوار مع سوريا وعودتها إلى الجامعة، لكنّ دولاً أخرى ترى أنه من المبكر الحديث في هذا الموضوع.

جامعة الدول العربية

الرئيسية/ أخبار العالم

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القمة العربية تعقد في مارس المقبل بالجزائر
سبق

أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، أن الدول العربية اتفقت على عقد القمة العربية في مارس المقبل 2022، في الجزائر.

وبيّن "أبو الغيط" أن الاجتماع سيبحث في قضايا عربية عدة في مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح أن وزراء خارجية مجموعة الترويكا العربية، التي تشمل السعودية وتونس والجزائر، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، سيعقدون اجتماعًا مع وزراء خارجية الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي في 22 سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن أطرافًا عربية ترغب في فتح حوار مع سوريا وعودتها إلى الجامعة، لكنّ دولاً أخرى ترى أنه من المبكر الحديث في هذا الموضوع.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
10:05 PM

القمة العربية تعقد في مارس المقبل بالجزائر

القضية الفلسطينية تتصدر الملفات المطروحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، أن الدول العربية اتفقت على عقد القمة العربية في مارس المقبل 2022، في الجزائر.

وبيّن "أبو الغيط" أن الاجتماع سيبحث في قضايا عربية عدة في مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح أن وزراء خارجية مجموعة الترويكا العربية، التي تشمل السعودية وتونس والجزائر، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، سيعقدون اجتماعًا مع وزراء خارجية الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي في 22 سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن أطرافًا عربية ترغب في فتح حوار مع سوريا وعودتها إلى الجامعة، لكنّ دولاً أخرى ترى أنه من المبكر الحديث في هذا الموضوع.

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