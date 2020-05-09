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منها 6 لسائقي شاحنات .. الأردن تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 522 إصابة.. وحالات الشفاء 392 حالة

سجلت الأردن اليوم 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 522 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن 6 حالات هي لسائقي شاحنات أحدهم أردني وخمسة أجانب، وحالة لدبلوماسي أجنبي قادم من الخارج، و7 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 392 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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منها 6 لسائقي شاحنات .. الأردن تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت الأردن اليوم 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 522 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن 6 حالات هي لسائقي شاحنات أحدهم أردني وخمسة أجانب، وحالة لدبلوماسي أجنبي قادم من الخارج، و7 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 392 حالة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
07:04 PM

منها 6 لسائقي شاحنات .. الأردن تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 522 إصابة.. وحالات الشفاء 392 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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سجلت الأردن اليوم 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 522 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن 6 حالات هي لسائقي شاحنات أحدهم أردني وخمسة أجانب، وحالة لدبلوماسي أجنبي قادم من الخارج، و7 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 392 حالة.

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