"أرامكو" تكمل استحواذها على حصة "شل" في مشروع مصفاة "ساسرف"

بهدف زيادة سعة مصافيها.. باستثمار تقدّر قيمته بنحو 631 مليون دولار

أكملت أرامكو السعودية، اليوم، استحواذها على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50% في مشروع مصفاة "ساسرف" المشترك في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار. وسيتبع عملية الاستحواذ إتمام استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويدعم هذا الاستحواذ خطة أرامكو السعودية إلى تطوير وزيادة سعة مصافيها، كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد؛ لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. وبالنسبة لشركة شل، فإن البيع يأتي في إطار جهود مستمرة لتحقيق التكامل في مجموعة أعمال ومشاريع التكرير الخاصة بها مع المراكز التجارية وقطاع أعمال الكيميائيات.