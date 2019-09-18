النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أرامكو" تكمل استحواذها على حصة "شل" في مشروع مصفاة "ساسرف"

بهدف زيادة سعة مصافيها.. باستثمار تقدّر قيمته بنحو 631 مليون دولار

أكملت أرامكو السعودية، اليوم، استحواذها على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50% في مشروع مصفاة "ساسرف" المشترك في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار. وسيتبع عملية الاستحواذ إتمام استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويدعم هذا الاستحواذ خطة أرامكو السعودية إلى تطوير وزيادة سعة مصافيها، كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد؛ لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. وبالنسبة لشركة شل، فإن البيع يأتي في إطار جهود مستمرة لتحقيق التكامل في مجموعة أعمال ومشاريع التكرير الخاصة بها مع المراكز التجارية وقطاع أعمال الكيميائيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أرامكو" تكمل استحواذها على حصة "شل" في مشروع مصفاة "ساسرف"
سبق

أكملت أرامكو السعودية، اليوم، استحواذها على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50% في مشروع مصفاة "ساسرف" المشترك في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار. وسيتبع عملية الاستحواذ إتمام استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويدعم هذا الاستحواذ خطة أرامكو السعودية إلى تطوير وزيادة سعة مصافيها، كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد؛ لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. وبالنسبة لشركة شل، فإن البيع يأتي في إطار جهود مستمرة لتحقيق التكامل في مجموعة أعمال ومشاريع التكرير الخاصة بها مع المراكز التجارية وقطاع أعمال الكيميائيات.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
02:53 PM

"أرامكو" تكمل استحواذها على حصة "شل" في مشروع مصفاة "ساسرف"

بهدف زيادة سعة مصافيها.. باستثمار تقدّر قيمته بنحو 631 مليون دولار

A A A
حامد العلي - الظهران
2
1,856

أكملت أرامكو السعودية، اليوم، استحواذها على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50% في مشروع مصفاة "ساسرف" المشترك في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار. وسيتبع عملية الاستحواذ إتمام استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويدعم هذا الاستحواذ خطة أرامكو السعودية إلى تطوير وزيادة سعة مصافيها، كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد؛ لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. وبالنسبة لشركة شل، فإن البيع يأتي في إطار جهود مستمرة لتحقيق التكامل في مجموعة أعمال ومشاريع التكرير الخاصة بها مع المراكز التجارية وقطاع أعمال الكيميائيات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,704
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,938
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,892
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,455

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة