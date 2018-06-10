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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

إيران تسجّل 2011 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

حصيلة الوفيات تتجاوز 8500 بعد سقوط 81 حالة

أفادت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الأربعاء، بتسجيل أكثر من 80 وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سادات لاري، أثناء موجز صحفي، وفاة 81 مصاباً بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير "مقابل 74 وفاة أمس"، مما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 8506.

ووفق "روسيا اليوم"، رصدت الوزارة، خلال آخر 24 ساعة، 2011 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" "مقابل 2095 إصابة أمس"، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 177938، بما فيها 140590 حالة شفاء.

وتجاوز عدد الفحوص التي أجريت في إيران لتشخيص الإصابات بكورونا، حتى اليوم، 1.151 مليون اختبار.


ولفتت المتحدثة إلى أن محافظة خوزستان لا تزال في "الحالة الحمراء"، فيما لا تزال ست محافظات أخرى في "حالة الإنذار".

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران تسجّل 2011 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم
سبق

أفادت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الأربعاء، بتسجيل أكثر من 80 وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سادات لاري، أثناء موجز صحفي، وفاة 81 مصاباً بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير "مقابل 74 وفاة أمس"، مما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 8506.

ووفق "روسيا اليوم"، رصدت الوزارة، خلال آخر 24 ساعة، 2011 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" "مقابل 2095 إصابة أمس"، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 177938، بما فيها 140590 حالة شفاء.

وتجاوز عدد الفحوص التي أجريت في إيران لتشخيص الإصابات بكورونا، حتى اليوم، 1.151 مليون اختبار.


ولفتت المتحدثة إلى أن محافظة خوزستان لا تزال في "الحالة الحمراء"، فيما لا تزال ست محافظات أخرى في "حالة الإنذار".

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
02:14 PM

إيران تسجّل 2011 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

حصيلة الوفيات تتجاوز 8500 بعد سقوط 81 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الأربعاء، بتسجيل أكثر من 80 وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سادات لاري، أثناء موجز صحفي، وفاة 81 مصاباً بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير "مقابل 74 وفاة أمس"، مما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 8506.

ووفق "روسيا اليوم"، رصدت الوزارة، خلال آخر 24 ساعة، 2011 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" "مقابل 2095 إصابة أمس"، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 177938، بما فيها 140590 حالة شفاء.

وتجاوز عدد الفحوص التي أجريت في إيران لتشخيص الإصابات بكورونا، حتى اليوم، 1.151 مليون اختبار.


ولفتت المتحدثة إلى أن محافظة خوزستان لا تزال في "الحالة الحمراء"، فيما لا تزال ست محافظات أخرى في "حالة الإنذار".

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