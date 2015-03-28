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روسيا.. 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

انخفض عدد الوفيات إلى 336 من 387 أمس

ارتفع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا بشكل طفيف، مع الإعلان اليوم الأحد عن تسجيل 9088 حالة جديدة مقابل 8885 في إحصائية أمس؛ بينما انخفض عدد الوفيات إلى 336 من 387 أمس.

وحسب بيانات المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا؛ فإن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 4 ملايين و519832 حالة، منها 97740 حالة وفاة.

وتماثل 8630 شخصًا للشفاء خلال اليوم الماضي؛ مما رفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و139128 شخصًا، مع بقاء 282964 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعًا في الإصابات الجديدة من 1551 أمس إلى 1878 اليوم، في حين سجلت 52 حالة وفاة بعدما كان عددها 54 أمس؛ وفق "روسيا اليوم".

وفي مدينة بطرسبورغ واصل مؤشر الإصابات اليومية تراجعه ليصل إلى 701 حالة، مع رصد 33 وفاة جديدة مقابل 32 أمس.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا.. 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم
سبق

ارتفع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا بشكل طفيف، مع الإعلان اليوم الأحد عن تسجيل 9088 حالة جديدة مقابل 8885 في إحصائية أمس؛ بينما انخفض عدد الوفيات إلى 336 من 387 أمس.

وحسب بيانات المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا؛ فإن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 4 ملايين و519832 حالة، منها 97740 حالة وفاة.

وتماثل 8630 شخصًا للشفاء خلال اليوم الماضي؛ مما رفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و139128 شخصًا، مع بقاء 282964 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعًا في الإصابات الجديدة من 1551 أمس إلى 1878 اليوم، في حين سجلت 52 حالة وفاة بعدما كان عددها 54 أمس؛ وفق "روسيا اليوم".

وفي مدينة بطرسبورغ واصل مؤشر الإصابات اليومية تراجعه ليصل إلى 701 حالة، مع رصد 33 وفاة جديدة مقابل 32 أمس.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
01:08 PM

روسيا.. 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

انخفض عدد الوفيات إلى 336 من 387 أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا بشكل طفيف، مع الإعلان اليوم الأحد عن تسجيل 9088 حالة جديدة مقابل 8885 في إحصائية أمس؛ بينما انخفض عدد الوفيات إلى 336 من 387 أمس.

وحسب بيانات المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا؛ فإن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 4 ملايين و519832 حالة، منها 97740 حالة وفاة.

وتماثل 8630 شخصًا للشفاء خلال اليوم الماضي؛ مما رفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و139128 شخصًا، مع بقاء 282964 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعًا في الإصابات الجديدة من 1551 أمس إلى 1878 اليوم، في حين سجلت 52 حالة وفاة بعدما كان عددها 54 أمس؛ وفق "روسيا اليوم".

وفي مدينة بطرسبورغ واصل مؤشر الإصابات اليومية تراجعه ليصل إلى 701 حالة، مع رصد 33 وفاة جديدة مقابل 32 أمس.

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