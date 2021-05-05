"المملكة" تدرس إنشاء شركة لصناعة السيارات الكهربائية

عيّنت مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن لبحث الإمكانية

تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء شركة لصناعة السيارات الكهربائية، بعلامة تجارية سعودية خاصة بها.

وذكر موقع "Automobile propre" المختص في أخبار السيارات، أنه وفقاً لمصدر سعودي عيّنت المملكة مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية، لاستكشاف إمكانات إنشاء شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية.

وأشار الموقع إلى أن المملكة تبحث عن شركاء في مجال صناعة السيارات.