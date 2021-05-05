النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المملكة" تدرس إنشاء شركة لصناعة السيارات الكهربائية

عيّنت مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن لبحث الإمكانية

تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء شركة لصناعة السيارات الكهربائية، بعلامة تجارية سعودية خاصة بها.

وذكر موقع "Automobile propre" المختص في أخبار السيارات، أنه وفقاً لمصدر سعودي عيّنت المملكة مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية، لاستكشاف إمكانات إنشاء شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية.

وأشار الموقع إلى أن المملكة تبحث عن شركاء في مجال صناعة السيارات.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"المملكة" تدرس إنشاء شركة لصناعة السيارات الكهربائية
سبق

تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء شركة لصناعة السيارات الكهربائية، بعلامة تجارية سعودية خاصة بها.

وذكر موقع "Automobile propre" المختص في أخبار السيارات، أنه وفقاً لمصدر سعودي عيّنت المملكة مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية، لاستكشاف إمكانات إنشاء شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية.

وأشار الموقع إلى أن المملكة تبحث عن شركاء في مجال صناعة السيارات.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
11:46 AM

"المملكة" تدرس إنشاء شركة لصناعة السيارات الكهربائية

عيّنت مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن لبحث الإمكانية

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,743

تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء شركة لصناعة السيارات الكهربائية، بعلامة تجارية سعودية خاصة بها.

وذكر موقع "Automobile propre" المختص في أخبار السيارات، أنه وفقاً لمصدر سعودي عيّنت المملكة مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية، لاستكشاف إمكانات إنشاء شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية.

وأشار الموقع إلى أن المملكة تبحث عن شركاء في مجال صناعة السيارات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,859

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة