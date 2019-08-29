"استشارية غرفة مكة" تعقد اجتماعها الأول بمشاركة نسائية وفقاً لرؤية 2030

ناقشت خطتها الإستراتيجية لتطوير المهن وتقديم خدمات استشارية متميزة للمجتمع

عقدت اللجنة الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الاجتماع التأسيسي الأول برئاسة المحامي سيف التركي ونائبيه مروان الطويرقي وهيفاء أبو نار، وتعكف اللجنة على عمل الخطة الإستراتيجية.

فيما اعتمد رئيس وأعضاء اللجنة تشكيل اللجنة بتوزيع المهام والصلاحيات على منسوبي اللجنة والعمل بناءً على النموذج اللامركزي، وقد ناقش رئيس وأعضاء اللجنة الخطة الإستراتيجية وجدول الأعمال والمبادرات للجنة والتي تهدف لتطوير المهن الاستشارية المؤثرة بسوق العمل والارتقاء بها وتقديم خدمات استشارية متميزة للمجتمع بمكة المكرمة، بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والتطور، وبما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتعد اللجنة الاستشارية لجنة قطاعية استشارية مكونة من أصحاب المكاتب الاستشارية بمكة المكرمة وهم مستشارون من ذوي الخبرة والتأهيل في مجالات استشارية مؤثرة بسوق العمل، روعي في اختيار الأعضاء التنوع في التخصص واختيار الكفاءات حتى أصبحت اللجنة مزيجاً من التخصصات والخبرات والمؤهلات المختلفة، وللمرة الأولى في مثل هذه اللجان تم إشراك العنصر النسائي بمناصب قيادية باللجنة إيماناً من رئيس وأعضاء اللجنة بدور المرأة وتماشياً مع الرؤية.