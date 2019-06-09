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رسميًّا .. تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي إلى 7

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين الأجانب والمواليد للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين، وضمت ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم، اللجنة الفنية، لجنة المسابقات، اللجنة القانونية، رابطة المحترفين، وقرر الاتحاد ما يلي:

الدوري السعودي للمحترفين "الدرجة الممتازة":
عدد اللاعبين الأجانب 7 لاعبين، وعدد اللاعبين المواليد 1.


دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى:
عدد اللاعبين الأجانب 4، وعدد اللاعبين المواليد 1.


دوري الدرجة الثانية:
عدد اللاعبين الأجانب 2، وعدد اللاعبين المواليد 2.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا .. تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي إلى 7
سبق

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين الأجانب والمواليد للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين، وضمت ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم، اللجنة الفنية، لجنة المسابقات، اللجنة القانونية، رابطة المحترفين، وقرر الاتحاد ما يلي:

الدوري السعودي للمحترفين "الدرجة الممتازة":
عدد اللاعبين الأجانب 7 لاعبين، وعدد اللاعبين المواليد 1.


دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى:
عدد اللاعبين الأجانب 4، وعدد اللاعبين المواليد 1.


دوري الدرجة الثانية:
عدد اللاعبين الأجانب 2، وعدد اللاعبين المواليد 2.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
10:56 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:45 PM

رسميًّا .. تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي إلى 7

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
4,952

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين الأجانب والمواليد للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين، وضمت ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم، اللجنة الفنية، لجنة المسابقات، اللجنة القانونية، رابطة المحترفين، وقرر الاتحاد ما يلي:

الدوري السعودي للمحترفين "الدرجة الممتازة":
عدد اللاعبين الأجانب 7 لاعبين، وعدد اللاعبين المواليد 1.


دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى:
عدد اللاعبين الأجانب 4، وعدد اللاعبين المواليد 1.


دوري الدرجة الثانية:
عدد اللاعبين الأجانب 2، وعدد اللاعبين المواليد 2.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,283
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,363
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,099

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