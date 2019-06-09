رسميًّا .. تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي إلى 7

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين الأجانب والمواليد للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين، وضمت ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم، اللجنة الفنية، لجنة المسابقات، اللجنة القانونية، رابطة المحترفين، وقرر الاتحاد ما يلي:

الدوري السعودي للمحترفين "الدرجة الممتازة":

عدد اللاعبين الأجانب 7 لاعبين، وعدد اللاعبين المواليد 1.



دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى:

عدد اللاعبين الأجانب 4، وعدد اللاعبين المواليد 1.



دوري الدرجة الثانية:

عدد اللاعبين الأجانب 2، وعدد اللاعبين المواليد 2.