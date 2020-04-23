وزير الرياضة يؤكّد: دعم القيادة وضع وطننا وجهةً عالمية للأحداث الرياضية الكبرى
لتنظيم النسخة الأفضل لدورة الألعاب الآسيوية على الإطلاق 2030
قال الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة: إن السعودية أصبحت واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم، وذلك بعد إعلان اللجنة الأولمبية السعودية طلب استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030.
وأعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس، تقدُّمها بطلب رسمي للمجلس الأولمبي الآسيوي، تطلب من خلاله استضافة دورة الألعاب 2030.
وأشار وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي: "بدعم القيادة أصبح وطننا بحمد الله واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم".
وأضاف: "في 2030 نتطلّع لمشاركة واقعنا المشرق مع أسرتنا الآسيوية من خلال دورة الألعاب الآسيوية؛ حيث نسعى لتنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق بإذن الله.
وزير الرياضة يؤكّد: دعم القيادة وضع وطننا وجهةً عالمية للأحداث الرياضية الكبرى
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-04-23
قال الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة: إن السعودية أصبحت واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم، وذلك بعد إعلان اللجنة الأولمبية السعودية طلب استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030.
وأعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس، تقدُّمها بطلب رسمي للمجلس الأولمبي الآسيوي، تطلب من خلاله استضافة دورة الألعاب 2030.
وأشار وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي: "بدعم القيادة أصبح وطننا بحمد الله واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم".
وأضاف: "في 2030 نتطلّع لمشاركة واقعنا المشرق مع أسرتنا الآسيوية من خلال دورة الألعاب الآسيوية؛ حيث نسعى لتنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق بإذن الله.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:33 PM
وزير الرياضة يؤكّد: دعم القيادة وضع وطننا وجهةً عالمية للأحداث الرياضية الكبرى
لتنظيم النسخة الأفضل لدورة الألعاب الآسيوية على الإطلاق 2030
قال الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة: إن السعودية أصبحت واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم، وذلك بعد إعلان اللجنة الأولمبية السعودية طلب استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030.
وأعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس، تقدُّمها بطلب رسمي للمجلس الأولمبي الآسيوي، تطلب من خلاله استضافة دورة الألعاب 2030.
وأشار وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي: "بدعم القيادة أصبح وطننا بحمد الله واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم".
وأضاف: "في 2030 نتطلّع لمشاركة واقعنا المشرق مع أسرتنا الآسيوية من خلال دورة الألعاب الآسيوية؛ حيث نسعى لتنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق بإذن الله.