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وزير الرياضة يؤكّد: دعم القيادة وضع وطننا وجهةً عالمية للأحداث الرياضية الكبرى

لتنظيم النسخة الأفضل لدورة الألعاب الآسيوية على الإطلاق 2030

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة: إن السعودية أصبحت واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم، وذلك بعد إعلان اللجنة الأولمبية السعودية طلب استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030.‬

‫وأعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس، تقدُّمها بطلب رسمي للمجلس الأولمبي الآسيوي، تطلب من خلاله استضافة دورة الألعاب 2030.‬

وأشار وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي: "بدعم القيادة أصبح وطننا بحمد الله واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم".‬

وأضاف: "في 2030 نتطلّع لمشاركة واقعنا المشرق مع أسرتنا الآسيوية من خلال دورة الألعاب الآسيوية؛ حيث نسعى لتنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق بإذن الله.‬

وزير الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يؤكّد: دعم القيادة وضع وطننا وجهةً عالمية للأحداث الرياضية الكبرى
سبق

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة: إن السعودية أصبحت واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم، وذلك بعد إعلان اللجنة الأولمبية السعودية طلب استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030.‬

‫وأعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس، تقدُّمها بطلب رسمي للمجلس الأولمبي الآسيوي، تطلب من خلاله استضافة دورة الألعاب 2030.‬

وأشار وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي: "بدعم القيادة أصبح وطننا بحمد الله واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم".‬

وأضاف: "في 2030 نتطلّع لمشاركة واقعنا المشرق مع أسرتنا الآسيوية من خلال دورة الألعاب الآسيوية؛ حيث نسعى لتنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق بإذن الله.‬

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:33 PM

وزير الرياضة يؤكّد: دعم القيادة وضع وطننا وجهةً عالمية للأحداث الرياضية الكبرى

لتنظيم النسخة الأفضل لدورة الألعاب الآسيوية على الإطلاق 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة: إن السعودية أصبحت واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم، وذلك بعد إعلان اللجنة الأولمبية السعودية طلب استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030.‬

‫وأعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس، تقدُّمها بطلب رسمي للمجلس الأولمبي الآسيوي، تطلب من خلاله استضافة دورة الألعاب 2030.‬

وأشار وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي: "بدعم القيادة أصبح وطننا بحمد الله واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم".‬

وأضاف: "في 2030 نتطلّع لمشاركة واقعنا المشرق مع أسرتنا الآسيوية من خلال دورة الألعاب الآسيوية؛ حيث نسعى لتنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق بإذن الله.‬

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