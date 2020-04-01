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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: تأجيل جميع المباريات المقررة في يونيو القادم

حتى إشعار آخر.. يشمل المنتخبات الوطنية والودية ودوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة في يونيو القادم حتى إشعار آخر؛ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشمل هذا القرار المباريات بين المنتخبات الوطنية، بما فيها الودية، ومباريات دوري أبطال أوروبا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: تأجيل جميع المباريات المقررة في يونيو القادم
سبق

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة في يونيو القادم حتى إشعار آخر؛ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشمل هذا القرار المباريات بين المنتخبات الوطنية، بما فيها الودية، ومباريات دوري أبطال أوروبا.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:41 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:49 PM

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: تأجيل جميع المباريات المقررة في يونيو القادم

حتى إشعار آخر.. يشمل المنتخبات الوطنية والودية ودوري أبطال أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة في يونيو القادم حتى إشعار آخر؛ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشمل هذا القرار المباريات بين المنتخبات الوطنية، بما فيها الودية، ومباريات دوري أبطال أوروبا.

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