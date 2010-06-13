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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على ناقلتي نفط في الخليج

دعا إلى تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات اليوم في بحر عمان.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية: "أدين أي هجوم على سفن مدنية"، داعيًا إلى تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، مشددًا على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع في الخليج.

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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على ناقلتي نفط في الخليج
سبق

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات اليوم في بحر عمان.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية: "أدين أي هجوم على سفن مدنية"، داعيًا إلى تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، مشددًا على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع في الخليج.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
06:14 PM

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على ناقلتي نفط في الخليج

دعا إلى تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
17
3,820

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات اليوم في بحر عمان.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية: "أدين أي هجوم على سفن مدنية"، داعيًا إلى تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، مشددًا على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع في الخليج.

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